USD 1.7000
EUR 1.9944
RUB 2.1616
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Повышается пенсионный возраст для женщин в Азербайджане

01:07 342

С 1 июля пенсионный возраст для женщин в Азербайджане повышается на шесть месяцев, теперь он составит 64 года и 6 месяцев.

В последний раз пенсионный возраст для женщин в Азербайджане был повышен на шесть месяцев 1 июля 2024 года, с этого времени он составлял 64 года.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет.

В соответствии со статьей 7 закона Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях», пенсионный возраст для мужчин повышался с 1 июля 2017 по 1 июля 2021 года на шесть месяцев ежегодно. Для женщин же — с 1 июля 2017 по 1 июля 2027 года также ежегодно на шесть месяцев.

Тела братьев Сафаровых доставили в Баку
Тела братьев Сафаровых доставили в Баку добавлено фото и видео; обновлено 23:25
30 июня 2025, 23:25 12494
Центр русской культуры в Баку работает
Центр русской культуры в Баку работает
30 июня 2025, 22:23 4157
Туманные перспективы Украины на фронте. А Путин нацелился на Одессу
Туманные перспективы Украины на фронте. А Путин нацелился на Одессу
30 июня 2025, 20:40 4260
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев»
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев» колонка посла; все еще актуально
30 июня 2025, 03:13 9244
Операция в Sputnik Азербайджан: реакция МВД
Операция в Sputnik Азербайджан: реакция МВД фото; видео; обновлено 17:56
30 июня 2025, 17:56 23167
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина? наш ответ Чемберлену; все еще актуально
30 июня 2025, 00:10 20657
Европа задыхается от рекордной жары. В Турции и Франции лесные пожары
Европа задыхается от рекордной жары. В Турции и Франции лесные пожары
30 июня 2025, 19:35 2971
Посол Евросоюза отреагировал на избиения и аресты азербайджанцев в России
Посол Евросоюза отреагировал на избиения и аресты азербайджанцев в России
30 июня 2025, 18:55 6412
Глава Минздрава обратился к выпускникам Медуниверситета
Глава Минздрава обратился к выпускникам Медуниверситета
30 июня 2025, 18:29 3355
Худшее за полвека падение доллара
Худшее за полвека падение доллара
30 июня 2025, 18:18 7367
Пашинян заявил о победе
Пашинян заявил о победе
30 июня 2025, 17:45 7751

ЭТО ВАЖНО

Тела братьев Сафаровых доставили в Баку
Тела братьев Сафаровых доставили в Баку добавлено фото и видео; обновлено 23:25
30 июня 2025, 23:25 12494
Центр русской культуры в Баку работает
Центр русской культуры в Баку работает
30 июня 2025, 22:23 4157
Туманные перспективы Украины на фронте. А Путин нацелился на Одессу
Туманные перспективы Украины на фронте. А Путин нацелился на Одессу
30 июня 2025, 20:40 4260
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев»
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев» колонка посла; все еще актуально
30 июня 2025, 03:13 9244
Операция в Sputnik Азербайджан: реакция МВД
Операция в Sputnik Азербайджан: реакция МВД фото; видео; обновлено 17:56
30 июня 2025, 17:56 23167
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина? наш ответ Чемберлену; все еще актуально
30 июня 2025, 00:10 20657
Европа задыхается от рекордной жары. В Турции и Франции лесные пожары
Европа задыхается от рекордной жары. В Турции и Франции лесные пожары
30 июня 2025, 19:35 2971
Посол Евросоюза отреагировал на избиения и аресты азербайджанцев в России
Посол Евросоюза отреагировал на избиения и аресты азербайджанцев в России
30 июня 2025, 18:55 6412
Глава Минздрава обратился к выпускникам Медуниверситета
Глава Минздрава обратился к выпускникам Медуниверситета
30 июня 2025, 18:29 3355
Худшее за полвека падение доллара
Худшее за полвека падение доллара
30 июня 2025, 18:18 7367
Пашинян заявил о победе
Пашинян заявил о победе
30 июня 2025, 17:45 7751
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться