Повышается пенсионный возраст для женщин в Азербайджане

С 1 июля пенсионный возраст для женщин в Азербайджане повышается на шесть месяцев, теперь он составит 64 года и 6 месяцев.

В последний раз пенсионный возраст для женщин в Азербайджане был повышен на шесть месяцев 1 июля 2024 года, с этого времени он составлял 64 года.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет.

В соответствии со статьей 7 закона Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях», пенсионный возраст для мужчин повышался с 1 июля 2017 по 1 июля 2021 года на шесть месяцев ежегодно. Для женщин же — с 1 июля 2017 по 1 июля 2027 года также ежегодно на шесть месяцев.