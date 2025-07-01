В Турции журнал опубликовал карикатуру на пророка Мухаммеда. Началось расследование

Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении популярного турецкого сатирического журнала Leman из-за публикации карикатуры на пророка Мухаммеда. По сообщению телеканала TRT, автор карикатуры задержан. Прокуратура получила санкцию на задержание четырех сотрудников редакции.

«Генпрокуратура Стамбула в соответствии со статьей 216 Уголовного кодекса Турции начала судебное расследование по факту публичного оскорбления чувств верующих в связи с опубликованной в журнале карикатурой на пророка Мухаммеда. Никакая свобода не дает права так отвратительно глумиться над святынями», - заявил в соцсети Х глава Минюста Турции Йылмаз Тунч.

Он указал, что «карикатурное изображение пророка Мухаммеда или в целом попытки изобразить его наносят вред не только религиозным ценностям, но и общественному спокойствию»: «В отношении этой провокации, которая игнорирует убеждения миллионов мусульман, будут незамедлительно приняты необходимые правовые меры».

Журнал опубликовал карикатуры на пророков Мухаммеда и Мусу (Моисей) 26 июня. Представители руководства Турции осудили эту публикацию.