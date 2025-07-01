Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом

Опубликован отчет британского правительственного Совета по геостратегии (Council on Geostrategy), посвященный дальнейшим перспективам американо-британских отношений. Нет истории более захватывающей, чем отношения Британии и США, «кузенов», как их принято называть в британском истеблишменте. Это настоящий айсберг, на вершине которого тесный союз и партнерство, а в основании, глубоко скрытом от посторонних глаз, - противоречия, конфликты и взаимные подсиживания, которые с каждым годом становятся все острее и драматичнее.

Длительное время Вашингтон и Лондон делали все, чтобы не выносить накопившиеся проблемы на публику. Но, видимо, кризис начал приобретать системный характер, тему замалчивать дальше уже невозможно. И англичане вынесли вопрос на широкое обсуждение, правда – в достаточно узких кругах, опубликовав 55-страничный доклад «Особые отношения: подготовка Британии и Америки к новой эре». Британский джентльмен всегда остается таковым - «с жесткой верхней губой». В докладе нет резких выпадов против «кузенов», нет их критики, все бесстрастно и корректно – но каждый абзац документа несет в себе двойной или тройной смысл. Как вам, к примеру, это: «Великобритания справедливо видит в России главную угрозу евроатлантическому региону, Америка же более обеспокоена растущей военной и экономической мощью Китайской Народной Республики (КНР) в Индо-Тихоокеанском регионе». И тут же, чуть ниже: «Отношения между США и Великобританией являются краеугольным камнем международной дипломатии».

Являться-то они являются, кто бы спорил, но британцы теперь прямо предлагают раздел сфер влияния – США занимаются Китаем, а Британия готова заняться терраформированием Европы, к чему всегда стремилась. Естественно, готовясь вознаградить за это США тем, что «готова увеличить свои обязательства перед Организацией Североатлантического договора (НАТО) и тесно сотрудничать с США в области новых технологий, критически важных минералов и боеприпасов». И еще одно условие Лондона: Вашингтон не будет настаивать на разрыве отношений англичан с Пекином, который рассматривается Великобританией «всего лишь» как источник инвестиций и торговый партнер, и США должны закрыть глаза на эту ситуацию. Резюмируя: «Обе страны выражают стремление к лидерству и демонстрируют волю к решению системных проблем, хотя и в разной степени, каждая на своих театрах военных действий». А как иначе? Ведь «Позиция Великобритании по отношению к Китайской Народной Республике (КНР) вызывает разочарование в Вашингтоне», но и «Лондон обеспокоен более мягким подходом США к России». Надо искать выход из этого расхождения позиций, и таким выходом, по мнению британцев, могло было бы стать то, что каждая из стран занималась бы своим театром военно-политической активности. При том и Лондону, и Вашингтону необходимо согласовать четкий график, когда интересы США полностью уйдут в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы позволить Великобритании заместить США на европейском театре. А уж Великобритания поддержит американские усилия на Индо-Тихоокеанском треке, слово джентльмена. Морально.