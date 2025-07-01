Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены

Две новости накануне заняли главные полосы всех мировых СМИ. Первая касается невеселого объявления главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В интервью CBS News в воскресенье он сказал: «Честно говоря, никто не может заявить, что всё (в Иране) уничтожено и ничего там не осталось». Гросси имел в виду ядерную программу Ирана, которая, как, утверждает Трамп, была полностью сведена к нулю. Директор МАГАТЭ говорит, что бомбардировки американцами 14 противобункерными бомбами «нанесли серьезный, но не тотальный ущерб». В результате Тегеран «сможет вернуться к работам по обогащению урана в течение нескольких месяцев».

Вторая новость содержится в опубликованном в последнем номере Washington Post эксклюзивном материале о том, что США перехватили переговоры иранских официальных лиц, в которых те констатировали, что нанесенный бомбардировками и ракетными ударами США и Израиля ущерб оказался не таким значительным, как они этого ожидали. Последняя новость вызвала немедленный отпор Белого дома. «Крайне стыдно, что Washington Post помогает распространять ложь, - говорит пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт. - Утверждения о том, что неназванные иранские чиновники могут знать, что произошло сотни футов под землей - полная бессмыслица». А президент Трамп вообще уже несколько дней как пребывает в необузданном гневе. В воскресной программе Fox News он пригрозил подать в суд на New York Times и СNN, которые несколько дней назад со ссылкой на доклад военной разведки - Defense Intelligence Agency сообщили, что утверждения Трампа о конце иранской ядерной программы являются, мягко говоря «не вполне достоверными». Адвокат президента направил письма в два указанных СМИ, информируя о том, что против них готовится иск. С такими же угрозами выступил и глава Пентагона Пит Хегсет.

Одновременно Трамп посылает сигнал и ближайшему окружению о том, что он не потерпит никакого вольнодумства, противоречащего его линии. Так он отключил директора Национальной разведки Тулси Габбард от участия во всех обсуждениях иранской проблемы. Габбард, как уже сообщалось, еще в марте сообщила в Конгрессе, что по ее данным Иран и не пытается создать ядерное оружие. Сейчас, как говорят информированные люди в Вашингтоне, решение Трампа в отношении ее неизбежно ведет к тому, что Тулси скоро отправят в утиль. Вопрос о ядерной программе Ирана оказался чрезвычайно политизированным. При этом большинство экспертов, как и Гросси придерживаются версии о том, что иранская программа не была уничтожена. «Элементарная каскада из 174 центрифуг может повысить степень обогащения урана с нынешних 60 до 90 процентов за 10-20 дней», - говорит Джеймс Эктон, один из руководителей Nuclear Policy Program в центре Карнеги. Эксперт по контролю за ядерным оружием Джеффри Льюис утверждает, что главным фактором того, что Иран может создать ядерное оружие за считанные месяцы «является не его технический потенциал, а политическая воля». И «если технической возможности стало меньше, она будет компенсирована ростом политической воли», - говорит он.