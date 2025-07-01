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Российский порт может перейти под контроль Ирана

02:05 669

Иран предложил совладельцам Астраханского порта выкупить их акции. Об этом сообщает «Коммерсант».

В настоящая принадлежащая трем гражданам Ирана Nasim Bahr Kish владеет 53% акций порта. У иранской Fanavaran Darya Gostar Jonob Arvand и контролируемой госкомпанией Ирана IRISL Fanavaran Darya Gostar Jonob Arvand — 1,52% и 1,82%. В число неиранских акционеров порта входят «Ростех» (25,5%) и кипрская Volga-Vaster-West (3,33%).

По имеющимся сведениям, Nasim Bahr Kish готова купить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций примерно за 437,5 млн рублей. На эту сумму учрежденная иранским Bank Melli финансовая структура предоставила банковскую гарантию.

Астраханская область — один из логистических узлов МТК «Север—Юг». Как сообщал губернатор региона Игорь Бабушкин, более 90% грузов, проходящих через воднотранспортный узел области, следуют в Иран и обратно. Астраханский порт, сказано в отчете, увеличил грузооборот в 2024 году на 21,6%, до 947,33 тыс. тонн. В экспортных отгрузках основные объемы приходятся на лесные грузы, зерно и масло. С 2023 года порт формирует собственный флот.

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