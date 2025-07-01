Либерман рассказал, когда начнется новая война с Ираном

Израиль должен уже сейчас готовиться к следующей военной кампании против Ирана. С таким заявлением выступил в парламенте Израиля председатель партии «Наш дом - Израиль», депутат Кнессета Авигдор Либерман.

«У нас есть максимум три года до следующей военной кампании против Ирана. Это означает, что израильское правительство должно изменить все свои приоритеты», - сказал он.

По данным израильских СМИ, Либерман призвал довести оборонный бюджет до 8% от ВВП.

В интервью газете Maariv Либерман сказал, что Иран полон решимости отомстить. «Это то, что ими движет и не являются теоретическими угрозами. Государство Израиль должно подготовиться к следующему этапу против Ирана, который будет более сложным и трудным», — сказал он.

Либерман заявил, что иранская ядерная программа получила серьезный удар, но она «не была разрушена и может быть восстановлена — и именно в это иранский режим вкладывает все свои усилия».