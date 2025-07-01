USD 1.7000
EUR 1.9944
RUB 2.1616
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Либерман рассказал, когда начнется новая война с Ираном

02:23 438

Израиль должен уже сейчас готовиться к следующей военной кампании против Ирана. С таким заявлением выступил в парламенте Израиля председатель партии «Наш дом - Израиль», депутат Кнессета Авигдор Либерман.

«У нас есть максимум три года до следующей военной кампании против Ирана. Это означает, что израильское правительство должно изменить все свои приоритеты», - сказал он.

По данным израильских СМИ, Либерман призвал довести оборонный бюджет до 8% от ВВП.

В интервью газете Maariv Либерман сказал, что Иран полон решимости отомстить. «Это то, что ими движет и не являются теоретическими угрозами. Государство Израиль должно подготовиться к следующему этапу против Ирана, который будет более сложным и трудным», — сказал он.

Либерман заявил, что иранская ядерная программа получила серьезный удар, но она «не была разрушена и может быть восстановлена — и именно в это иранский режим вкладывает все свои усилия».

Кому Ашура, а кому Далай-лама
Кому Ашура, а кому Далай-лама объектив haqqin.az
03:02 89
Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены
Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены наша корреспонденция
02:01 662
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом новый поворот
01:40 730
В Баку арестована корреспондент РИА Новости
В Баку арестована корреспондент РИА Новости обновлено 22:48
30 июня 2025, 22:48 8150
Тела братьев Сафаровых доставили в Баку
Тела братьев Сафаровых доставили в Баку добавлено фото и видео; обновлено 23:25
30 июня 2025, 23:25 13054
Центр русской культуры в Баку работает
Центр русской культуры в Баку работает
30 июня 2025, 22:23 4778
Туманные перспективы Украины на фронте. А Путин нацелился на Одессу
Туманные перспективы Украины на фронте. А Путин нацелился на Одессу
30 июня 2025, 20:40 4584
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев»
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев» колонка посла; все еще актуально
30 июня 2025, 03:13 9362
Операция в Sputnik Азербайджан: реакция МВД
Операция в Sputnik Азербайджан: реакция МВД фото; видео; обновлено 17:56
30 июня 2025, 17:56 23533
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина? наш ответ Чемберлену; все еще актуально
30 июня 2025, 00:10 20912
Турция борется с лесными пожарами
Турция борется с лесными пожарами обновлено 01:50
01:50 3243

ЭТО ВАЖНО

Кому Ашура, а кому Далай-лама
Кому Ашура, а кому Далай-лама объектив haqqin.az
03:02 89
Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены
Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены наша корреспонденция
02:01 662
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом новый поворот
01:40 730
В Баку арестована корреспондент РИА Новости
В Баку арестована корреспондент РИА Новости обновлено 22:48
30 июня 2025, 22:48 8150
Тела братьев Сафаровых доставили в Баку
Тела братьев Сафаровых доставили в Баку добавлено фото и видео; обновлено 23:25
30 июня 2025, 23:25 13054
Центр русской культуры в Баку работает
Центр русской культуры в Баку работает
30 июня 2025, 22:23 4778
Туманные перспективы Украины на фронте. А Путин нацелился на Одессу
Туманные перспективы Украины на фронте. А Путин нацелился на Одессу
30 июня 2025, 20:40 4584
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев»
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев» колонка посла; все еще актуально
30 июня 2025, 03:13 9362
Операция в Sputnik Азербайджан: реакция МВД
Операция в Sputnik Азербайджан: реакция МВД фото; видео; обновлено 17:56
30 июня 2025, 17:56 23533
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина? наш ответ Чемберлену; все еще актуально
30 июня 2025, 00:10 20912
Турция борется с лесными пожарами
Турция борется с лесными пожарами обновлено 01:50
01:50 3243
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться