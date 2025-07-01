USD 1.7000
EUR 1.9944
RUB 2.1616
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Трамп — Японии: Не купите рис — не будет сделки

02:43 174

Соединенные Штаты не будут заключать отдельное торговое соглашение с Японией из-за отказа Токио закупать американский рис. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«…Мы просто направим им письмо. И мы будем рады взаимодействовать с ними как с торговым партнером в течение многих грядущих лет»,  написал он в Truth Social, комментируя взаимодействие с Японией в сфере торговли.

По мнению Трампа, поведение Токио показывает, «насколько страны избаловались по отношению к США». Он пояснил, что имеет в виду отказ Японии приобретать рис в США, несмотря на его «огромный... дефицит». При этом Трамп уверяет, что испытывает «огромное уважение к Японии».

Кому Ашура, а кому Далай-лама
Кому Ашура, а кому Далай-лама объектив haqqin.az
03:02 90
Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены
Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены наша корреспонденция
02:01 664
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом новый поворот
01:40 731
В Баку арестована корреспондент РИА Новости
В Баку арестована корреспондент РИА Новости обновлено 22:48
30 июня 2025, 22:48 8150
Тела братьев Сафаровых доставили в Баку
Тела братьев Сафаровых доставили в Баку добавлено фото и видео; обновлено 23:25
30 июня 2025, 23:25 13055
Центр русской культуры в Баку работает
Центр русской культуры в Баку работает
30 июня 2025, 22:23 4779
Туманные перспективы Украины на фронте. А Путин нацелился на Одессу
Туманные перспективы Украины на фронте. А Путин нацелился на Одессу
30 июня 2025, 20:40 4584
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев»
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев» колонка посла; все еще актуально
30 июня 2025, 03:13 9362
Операция в Sputnik Азербайджан: реакция МВД
Операция в Sputnik Азербайджан: реакция МВД фото; видео; обновлено 17:56
30 июня 2025, 17:56 23533
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина? наш ответ Чемберлену; все еще актуально
30 июня 2025, 00:10 20912
Турция борется с лесными пожарами
Турция борется с лесными пожарами обновлено 01:50
01:50 3243

ЭТО ВАЖНО

Кому Ашура, а кому Далай-лама
Кому Ашура, а кому Далай-лама объектив haqqin.az
03:02 90
Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены
Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены наша корреспонденция
02:01 664
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом новый поворот
01:40 731
В Баку арестована корреспондент РИА Новости
В Баку арестована корреспондент РИА Новости обновлено 22:48
30 июня 2025, 22:48 8150
Тела братьев Сафаровых доставили в Баку
Тела братьев Сафаровых доставили в Баку добавлено фото и видео; обновлено 23:25
30 июня 2025, 23:25 13055
Центр русской культуры в Баку работает
Центр русской культуры в Баку работает
30 июня 2025, 22:23 4779
Туманные перспективы Украины на фронте. А Путин нацелился на Одессу
Туманные перспективы Украины на фронте. А Путин нацелился на Одессу
30 июня 2025, 20:40 4584
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев»
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев» колонка посла; все еще актуально
30 июня 2025, 03:13 9362
Операция в Sputnik Азербайджан: реакция МВД
Операция в Sputnik Азербайджан: реакция МВД фото; видео; обновлено 17:56
30 июня 2025, 17:56 23533
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина? наш ответ Чемберлену; все еще актуально
30 июня 2025, 00:10 20912
Турция борется с лесными пожарами
Турция борется с лесными пожарами обновлено 01:50
01:50 3243
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться