Трамп — Японии: Не купите рис — не будет сделки

Соединенные Штаты не будут заключать отдельное торговое соглашение с Японией из-за отказа Токио закупать американский рис. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«…Мы просто направим им письмо. И мы будем рады взаимодействовать с ними как с торговым партнером в течение многих грядущих лет», — написал он в Truth Social, комментируя взаимодействие с Японией в сфере торговли.

По мнению Трампа, поведение Токио показывает, «насколько страны избаловались по отношению к США». Он пояснил, что имеет в виду отказ Японии приобретать рис в США, несмотря на его «огромный... дефицит». При этом Трамп уверяет, что испытывает «огромное уважение к Японии».