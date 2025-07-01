Российской спортсменке угрожали убийством после турнира в Баку

На бой с полькой Клаудией Сыгулой она вышла с российским флагом.

После поединка, в котором Алексеева проиграла, на нее в соцсетях посыпались угрозы. Предположительно от украинцев.

«Угрожали моей жизни, - цитирует спортсменку «Матч ТВ». - Писали, что выложили по украинским пабликам мой адрес, ИНН, номер телефона».

Алексеева рассказала, что в числе прочего ей написали: «Смотри по сторонам, не подходи лучше к машине, на самокате не езди, ты даже не знаешь, сколько нас, мы среди вас».

«По поводу своей жизни я не обращалась в правоохранительные органы, но изначально могу сказать так, что на своей машине езжу не я. И я поднапряглась за человека, который на ней ездит. За себя я не переживала, потому что если судьба, значит судьба, от нее не убежишь. Самое главное, если я бы ушла или уйду, то с чистым сердцем и добрыми намерениями», - сказала россиянка.