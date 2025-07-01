Российской спортсменке угрожали убийством после турнира в Баку

Российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева получила смертельные угрозы после выступления на историческом турнире UFC в Баку, состоявшемся 21 июня.
На бой с полькой Клаудией Сыгулой она вышла с российским флагом.
После поединка, в котором Алексеева проиграла, на нее в соцсетях посыпались угрозы. Предположительно от украинцев.
«Угрожали моей жизни, - цитирует спортсменку «Матч ТВ». - Писали, что выложили по украинским пабликам мой адрес, ИНН, номер телефона».
Алексеева рассказала, что в числе прочего ей написали: «Смотри по сторонам, не подходи лучше к машине, на самокате не езди, ты даже не знаешь, сколько нас, мы среди вас».
«По поводу своей жизни я не обращалась в правоохранительные органы, но изначально могу сказать так, что на своей машине езжу не я. И я поднапряглась за человека, который на ней ездит. За себя я не переживала, потому что если судьба, значит судьба, от нее не убежишь. Самое главное, если я бы ушла или уйду, то с чистым сердцем и добрыми намерениями», - сказала россиянка.
Алексеева подчеркнула, что в Азербайджане к ней относились очень хорошо.
«Когда я выходила в Азербайджане, то все окружающие, наоборот, были очень рады. Болельщики приветствовали меня - им было без разницы, с флагом я или без. И после поражения все ко мне подходили, фотографировались, обнимали, поддерживали. От азербайджанцев шла поддержка, мы же соседи. Я еще в некоторых пабликах увидела, что кто-то обвиняет Азербайджан в случившемся. Я тут заступлюсь. Хотелось бы сказать, что эта страна очень дружелюбная», - заявила боец.