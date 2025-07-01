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Израиль готовится к новым войнам

кипящий котел
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
02:49 234

ЦАХАЛ и Министерство обороны Израиля планируют запустить обширную программу модернизации вооруженных сил.

Есть, минимум, два варианта действий после окончания какого-то кризиса. Первый – искать виноватых, так называемых «стрелочников», перекладывая на них ответственность, чтобы сохранить реноме руководства. Второй – это то, что называется «реакцией здорового человека»: определять недостатки и вырабатывать пути их устранения.

Иран пошел по первому пути, начав волну репрессий против собственных граждан, мотивируя это тем, что ведет борьбу с «израильским шпионажем».

Израиль пошел другим путем

Израиль – выбрал второй, запланировав масштабную модернизацию своей армии. Периметр угроз для Израиля достаточно широк, и охватывает практически всю границу: Газа, Западный берег, Иордания, Йемен, Ирак, прибрежные воды и само собой – Иран. Да и ливанское и сирийское направление забывать нельзя, хотя там пока продолжаются положительные для Израиля процессы.

Но порох нужно держать сухим в любых условиях, даже самых благоприятных. И хотя из 12-дневной войны Израиль вышел победителем – в ходе ее специалисты ЦАХАЛ обнаружили немало «узких мест», которые требуется в ближайшее время ликвидировать. «Министерство обороны и ЦАХАЛ должны будут принести на поле боя новые и гораздо более совершенные инструменты», - говорят сейчас в израильских службах безопасности.

Главная задача – расширить операционные возможности ЦАХАЛ на глубину не менее 2000 километров, что обеспечит израильское доминирование над всеми потенциальными противниками в регионе. А это, помимо прочего, требует наращивание возможностей по дозаправке истребителей, совершенствование систем противовоздушной обороны, разработку систем для борьбы с тяжелыми беспилотниками.

Главная задача – расширить операционные возможности ЦАХАЛ на глубину не менее 2000 километров, что обеспечит израильское доминирование над всеми потенциальными противниками в регионе

А ко всему этому требуется совершенствование систем обнаружения и оповещения, разработку новых оперативных доктрин и секретных протоколов, технологическая модернизация уже имеющихся вооружений, в том числе – разработка собственных образцов глубинных бомб повышенной мощности. Кроме того, требуется запустить новые производственные линии для новых видов оружия и расширить возможности уже имеющихся. По данным ЦАХАЛ, оборонная промышленность по всей стране работает круглосуточно, но ее возможности по увеличению объемов выпускаемой продукции подходят к исчерпанию и нужно их расширять.

Но если бы все упиралось только в это. Опыт последних лет выявил нехватку у ЦАХАЛ танков и бронетранспортеров, недостаточность в системах связи, нехватку учебной инфраструктуры. Да и средства индивидуальной защиты военнослужащих, средства повышения их эффективности на поле боя тоже требуют усовершенствования.

От изложения этих достаточно сухих и, возможно, не слишком интересных читателю технических подробностей, пора переходить к выводам, касающимся главного – политики Израиля в регионе.

Любой план модернизации и преобразований, в данном случае – весьма дорогостоящих, который влетит израильскому бюджету в копеечку, должен содержать четкий ответ: «Зачем? Какую конечную цель преследует израильское руководство, принимая столь обширную программу военной модернизации?».

Опыт последних лет выявил нехватку у ЦАХАЛ танков и бронетранспортеров, недостаточность в системах связи, нехватку учебной инфраструктуры

Ответ, который лежит на поверхности, выглядит достаточно просто: устранить те недостатки, которые выявлены в сфере безопасности Израиля после нападения ХАМАС и последующих боевых действий Израиля в регионе, увеличить защищенность еврейского государства и повысить эффективность его ответных мер по отражению существующих угроз.

Но это – только первый слой, лежащий на поверхности – и оттого легковесный. Реальность гораздо глубже и заключается в том, что Израиль стремится к полному военному доминированию в регионе. Такому, при котором любой акт агрессии со стороны недружественных Израилю государств должен встречать сокрушительный отпор, который должен привести к полному разгрому противника и уничтожению его военного потенциала.

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