Кому Ашура, а кому Далай-лама

Киев (Украина). Жители украинской столицы укрываются в метро во время российского военного удара

Белград (Сербия). Массовые протесты в Сербии

Багдад (Ирак). Мусульмане-шииты принимают участие в траурном ритуале во время месяца Мухаррам в преддверии Ашуры

Сантьяго (Чили). Проправительственная коалиция «Единство за Чили», состоящая из 13 партий левого толка, выбрала своего кандидата в президенты. На выборах президента левых будет представлять коммунистка Жаннетт Хара

Дхарамсала (Индия). Музыкальное представление, посвященное 90-летию Далай-ламы

Сакарья (Турция). Лесные пожары