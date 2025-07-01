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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Кому Ашура, а кому Далай-лама

объектив haqqin.az
Отдел информации
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Киев (Украина). Жители украинской столицы укрываются в метро во время российского военного удара

Белград (Сербия). Массовые протесты в Сербии

Багдад (Ирак). Мусульмане-шииты принимают участие в траурном ритуале во время месяца Мухаррам в преддверии Ашуры

Сантьяго (Чили). Проправительственная коалиция «Единство за Чили», состоящая из 13 партий левого толка, выбрала своего кандидата в президенты. На выборах президента левых будет представлять коммунистка Жаннетт Хара

Дхарамсала (Индия). Музыкальное представление, посвященное 90-летию Далай-ламы

Сакарья (Турция). Лесные пожары

Севилья (Испания). В Испании установилась аномальная жара, на юге страны воздух прогрелся до +46ºC

Кому Ашура, а кому Далай-лама
Кому Ашура, а кому Далай-лама объектив haqqin.az
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Кому Ашура, а кому Далай-лама
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Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены наша корреспонденция
02:01 666
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом новый поворот
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В Баку арестована корреспондент РИА Новости
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30 июня 2025, 22:48 8154
Тела братьев Сафаровых доставили в Баку
Тела братьев Сафаровых доставили в Баку добавлено фото и видео; обновлено 23:25
30 июня 2025, 23:25 13055
Центр русской культуры в Баку работает
Центр русской культуры в Баку работает
30 июня 2025, 22:23 4780
Туманные перспективы Украины на фронте. А Путин нацелился на Одессу
Туманные перспективы Украины на фронте. А Путин нацелился на Одессу
30 июня 2025, 20:40 4585
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев»
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев» колонка посла; все еще актуально
30 июня 2025, 03:13 9362
Операция в Sputnik Азербайджан: реакция МВД
Операция в Sputnik Азербайджан: реакция МВД фото; видео; обновлено 17:56
30 июня 2025, 17:56 23533
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина? наш ответ Чемберлену; все еще актуально
30 июня 2025, 00:10 20913
Турция борется с лесными пожарами
Турция борется с лесными пожарами обновлено 01:50
01:50 3243
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