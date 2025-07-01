Кому Ашура, а кому Далай-лама

Киев (Украина). Жители украинской столицы укрываются в метро во время российского военного удара
Белград (Сербия). Массовые протесты в Сербии
Багдад (Ирак). Мусульмане-шииты принимают участие в траурном ритуале во время месяца Мухаррам в преддверии Ашуры
Сантьяго (Чили). Проправительственная коалиция «Единство за Чили», состоящая из 13 партий левого толка, выбрала своего кандидата в президенты. На выборах президента левых будет представлять коммунистка Жаннетт Хара
Дхарамсала (Индия). Музыкальное представление, посвященное 90-летию Далай-ламы
Сакарья (Турция). Лесные пожары
Севилья (Испания). В Испании установилась аномальная жара, на юге страны воздух прогрелся до +46ºC