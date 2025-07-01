Эльнур Исмиев предал Родину

Гражданин Азербайджана Эльнур Исмиев арестован по обвинению в государственной измене. Как сообщает haqqin.az, Э.Исмиев привлечён к уголовной ответственности Главным следственным управлением Службы государственной безопасности (СГБ).

Арестованному предъявлено окончательное обвинение по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (государственная измена). Материалы уголовного дела переданы в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. По делу уже состоялось подготовительное заседание суда.

По решению судей процесс проходит в закрытом режиме. Согласно полученной информации, на подготовительном заседании были уточнены анкетные данные в соответствии с существом дела. В ходе предварительного следствия процессуальных нарушений выявлено не было, поэтому дело передано на судебное рассмотрение.

Отметим, что в случае доказательства обвинения Э.Исмиеву грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет или пожизненное заключение.