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Эльнур Исмиев предал Родину

10:39 1230

Гражданин Азербайджана Эльнур Исмиев арестован по обвинению в государственной измене. Как сообщает haqqin.az, Э.Исмиев привлечён к уголовной ответственности Главным следственным управлением Службы государственной безопасности (СГБ).

Арестованному предъявлено окончательное обвинение по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (государственная измена). Материалы уголовного дела переданы в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. По делу уже состоялось подготовительное заседание суда.

По решению судей процесс проходит в закрытом режиме. Согласно полученной информации, на подготовительном заседании были уточнены анкетные данные в соответствии с существом дела. В ходе предварительного следствия процессуальных нарушений выявлено не было, поэтому дело передано на судебное рассмотрение.

Отметим, что в случае доказательства обвинения Э.Исмиеву грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет или пожизненное заключение.

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