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В Германии заявили, что российская армия станет сильнее

10:45 597

Вооруженные силы России по завершении войны в Украине станут еще опаснее, чем до нее, и будут готовы к «конвенциональному столкновению» со странами Запада, заявил инспектор сухопутных войск Германии (Heer) генерал-лейтенант Альфонс Майс.

«Я твердо убежден, что российские вооруженные силы станут после этой войны сильнее. Для России уровень потерь вообще не играет никакой роли. Они набирают 200 000 призывников каждый год. Они увеличили численность личного состава до 1,5 миллиона. Это подготовка к масштабному конфликту с Западом», — сказал он в эфире передачи Maybrit Illner в прошлую пятницу (цитата по Bild).

Майс также напомнил, что на российском телевидении ежедневно обсуждают «бомбардировку Лиссабона, Парижа и Берлина», но в Германии до сих пор недооценивают исходящую от Москвы угрозу.

Россия также продолжает наращивать инвестиции в технологии, в вооружения и оснащение армии, а также производственные мощности, готовясь «к масштабному конвенциональному столкновению с Западом», заявил инспектор Heer, добавив, что срок службы в ВС РФ якобы был увеличен с одного до двух лет.

Последнее заявление подверг критике политолог, глава российской программы Фонда Эберта Алекс Юсупов: «Возвращение к двухлетней срочной службе? Кроме [разведки ФРГ] BND всем забыли об этом сообщить, включая Минобороны РФ?» — написал он в своем телеграм-канале.

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