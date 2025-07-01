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Атака на Ижевск: вспыхнул пожар

новость дополнена; видео
11:04 533

Беспилотники атаковали российский Ижевск, в городе произошли взрывы и вспыхнул пожар, пишут российские СМИ.

По некоторым данным, атаковано одно из оборонных предприятий.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что целью дронов мог быть ижевский электромеханический завод «Купол». Судя по снятым очевидцами видео, в районе падения БПЛА произошел пожар, видны клубы черного дыма.

Завод «Купол» выполняет заказы Минобороны России, выпускает в том числе зенитно-ракетные и мишенно-тренировочные комплексы.

Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация.

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