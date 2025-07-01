Атака на Ижевск: вспыхнул пожар

Беспилотники атаковали российский Ижевск, в городе произошли взрывы и вспыхнул пожар, пишут российские СМИ.
По некоторым данным, атаковано одно из оборонных предприятий.
July 1, 2025
Украинские телеграм-каналы сообщают, что целью дронов мог быть ижевский электромеханический завод «Купол». Судя по снятым очевидцами видео, в районе падения БПЛА произошел пожар, видны клубы черного дыма.
Завод «Купол» выполняет заказы Минобороны России, выпускает в том числе зенитно-ракетные и мишенно-тренировочные комплексы.
Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация.
July 1, 2025