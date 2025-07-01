Турция подняла плату за проход через Босфор и Дарданеллы

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о повышении тарифов на проход судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. С 1 июля стоимость увеличится на 15%, достигнув $5,83.

До 2022 года тарифы оставались неизменными почти четыре десятилетия, но в последние годы корректируются ежегодно. Так, в 2024 году ставка составляла $5,08. Расчет ведется на основе положений Конвенции Монтре 1936 года, которая регулирует режим судоходства в зоне проливов.

По словам министра Абдулкадира Уралоглу, по сравнению с 2022 годом стоимость транзита для судов, не заходящих в турецкие порты, увеличена уже более чем в семь раз. Он отметил, что доходы от проливных сборов направляются на повышение безопасности судоходства, модернизацию системы контроля движения и обновление навигационной инфраструктуры.

В 2024 году через проливы прошло свыше 51 тысячи судов, что принесло бюджету страны более $227 миллиардов.