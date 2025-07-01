Зияддина Сафарова вернули в Азербайджан без ребра

«Все ребра были сломаны. Мы даже не смогли найти одно из рёбер - оно было удалено», - сказал Гасанов.

Убитого в России Зияддина Сафарова вернули в Азербайджан без одного ребра, сообщил генеральный директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава, профессор Адалят Гасанов.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после того, как два гражданина страны — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — скончались в Екатеринбурге в результате жестокого обращения со стороны российских силовиков. Инцидент произошёл 27 июня во время совместной спецоперации Росгвардии, МВД и ФСБ в Свердловской области.

По данным следствия, в ходе обысков в Екатеринбурге были задержаны граждане Азербайджана и лица азербайджанского происхождения, подозреваемые в участии в преступлениях, совершённых ранее. При задержании в служебных автомобилях и административных зданиях силовых ведомств задержанные подвергались избиениям тяжёлыми тупыми предметами. Ударов было нанесено множество — по разным частям тела. Пострадавшие находились в беспомощном состоянии и не могли защититься.

В результате полученных травм 60-летний Гусейн Сафаров, предприниматель, скончался около 15:00 того же дня в здании полиции. Его младший брат, 55-летний таксист Зияддин Сафаров, умер утром в служебной машине от травм, полученных при задержании.

Судмедэкспертиза установила, что Гусейн Сафаров умер от посттравматического и постгеморрагического шока на фоне множественных переломов рёбер и других травм. Его брат Зияддин погиб от посттравматического шока.

Кроме того, выяснилось, что и другие задержанные азербайджанцы подверглись аналогичному насилию. Некоторые из них находятся в российских больницах с травмами различной степени тяжести.

Уголовное дело в Азербайджане возбуждено по ряду тяжёлых статей, включая умышленное убийство группой лиц с особой жестокостью, превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями и применение пыток, приведшее к смерти.

Расследование поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана. Создана специальная следственная группа, ведутся активные действия. В рамках международного сотрудничества Азербайджан направит запросы о правовой помощи в другие страны для установления виновных и привлечения их к ответственности.