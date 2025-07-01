Зияддина Сафарова вернули в Азербайджан без ребра

Убитого в России Зияддина Сафарова вернули в Азербайджан без одного ребра, сообщил генеральный директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава, профессор Адалят Гасанов.
«Все ребра были сломаны. Мы даже не смогли найти одно из рёбер - оно было удалено», - сказал Гасанов.
July 1, 2025
*** 13:05
Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после того, как два гражданина страны — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — скончались в Екатеринбурге в результате жестокого обращения со стороны российских силовиков. Инцидент произошёл 27 июня во время совместной спецоперации Росгвардии, МВД и ФСБ в Свердловской области.
По данным следствия, в ходе обысков в Екатеринбурге были задержаны граждане Азербайджана и лица азербайджанского происхождения, подозреваемые в участии в преступлениях, совершённых ранее. При задержании в служебных автомобилях и административных зданиях силовых ведомств задержанные подвергались избиениям тяжёлыми тупыми предметами. Ударов было нанесено множество — по разным частям тела. Пострадавшие находились в беспомощном состоянии и не могли защититься.
В результате полученных травм 60-летний Гусейн Сафаров, предприниматель, скончался около 15:00 того же дня в здании полиции. Его младший брат, 55-летний таксист Зияддин Сафаров, умер утром в служебной машине от травм, полученных при задержании.
Судмедэкспертиза установила, что Гусейн Сафаров умер от посттравматического и постгеморрагического шока на фоне множественных переломов рёбер и других травм. Его брат Зияддин погиб от посттравматического шока.
Кроме того, выяснилось, что и другие задержанные азербайджанцы подверглись аналогичному насилию. Некоторые из них находятся в российских больницах с травмами различной степени тяжести.
Уголовное дело в Азербайджане возбуждено по ряду тяжёлых статей, включая умышленное убийство группой лиц с особой жестокостью, превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями и применение пыток, приведшее к смерти.
Расследование поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана. Создана специальная следственная группа, ведутся активные действия. В рамках международного сотрудничества Азербайджан направит запросы о правовой помощи в другие страны для установления виновных и привлечения их к ответственности.
*** 11:40
Ни один из двух братьев, убитых в Екатеринбурге, не получил ранений от огнестрельного или колюще-режущего оружия — они подверглись избиению с применением тупого предмета. Об этом сообщил гендиректор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомии Минздрава, профессор Адалет Гасанов.
По его словам, повторная экспертиза тел, проведённая в Азербайджане, выявила многочисленные травмы как на поверхности тела, так и внутри.
«Вчера около 22:00–23:00 тела были доставлены в наше отделение. Их осмотр завершился уже после полуночи», — отметил Гасанов.
У Гусейна Сафарова, одного из погибших, были обнаружены множественные внешние и внутренние повреждения: смещённые переломы костей, деформация грудной клетки, гематома в области виска, кровоподтёки на слизистой оболочке губ, ссадины в области бровей, синяки на спине, руках, бедре и в паховой области.
«При вскрытии были зафиксированы внутричерепные кровоизлияния, кровоизлияния под оболочками головного мозга, множественные двусторонние переломы рёбер со смещением, повреждения лёгких костными отломками, кровоизлияния в межрёберные мышцы, разрывы плевры и лёгких, двусторонний гемопневмоторакс. Также отмечен разрыв брюшины и её пропитывание кровью», — добавил эксперт.
Причиной смерти, по словам Гасанова, стал посттравматический и постгеморрагический шок.
Перед вскрытием азербайджанской стороне были переданы медицинские свидетельства о смерти, выданные Свердловской областью. В документе, касающемся Гусейна Сафарова, в качестве причины смерти указана травма. В заключении эксперта Ксении Валерьевны Грачёвой указано, что он был убит в результате тупой травмы.
Что касается второго брата, то, согласно заключению, он якобы скончался от острой сердечной недостаточности.
При этом повторная экспертиза зафиксировала перелом носа со смещением, деформацию грудной клетки, гематому размером 14×12 см под левым глазом, кровоизлияния на слизистой оболочке губ, ссадины на лбу и в области бровей, кровоподтёки на спине и кистях рук. Также были обнаружены ссадины в поясничной области и полосаобразная рана на внутренней стороне левого бедра размером 17×2,5 см.
Внутреннее обследование показало массивные кровоизлияния под кожей головы.