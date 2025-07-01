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Россия запретит азербайджанские вина и коньяки

12:04 4895

В ответ на обострение двусторонних отношений между Москвой и Баку власти РФ рассматривают запрет импорта алкогольной продукции из Азербайджана, сообщает близкий к российским спецслужбам телеграм-канал «Кремлевская табакерка».

Под запрет, как сообщается, могут попасть все без исключения наименования вин и коньяков, которые поступали ранее из Азербайджана.

27 июня во время рейда российских силовиков в дома азербайджанцев в Екатеринбурге были убиты два человека, несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли, Зияддин и Гусейн Сафаровы. Накануне суд в Екатеринбурге арестовал нескольких азербайджанцев.

Вчера утром в редакции Sputnik Азербайджан в Баку прошел обыск, после которого были задержаны главред издания Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, их подозревают в работе на Федеральную службу безопасности России (ФСБ).

Вечером стало известно о задержании «журналистки» видеоагентства Ruptly – гражданки Азербайджана и России Айтекин Гусейновой.

Как отмечают российские СМИ, по согласованию с редакцией она «ездила на место задержания коллег из редакции Sputnik», снимая процесс на мобильный телефон.

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