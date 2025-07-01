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Кузнецов напал на сотрудницу ресторана Nar&Sharab

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12:25 4218

Сотрудник российского телеканала «КРИК-ТВ» Алексей Кузнецов напал на хостес ресторана Nar&Sharab в ТЦ Baku Plaza в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание URA.RU.

Как сообщил источник издания, Кузнецов вместе со съемочной группой пришел за три минуты до открытия ресторана и требовал, чтобы их пустили внутрь. «Когда хостес Телли К. вышла к ним, чтобы узнать цель их визита и сообщить, что заведение открывается только в 12:00, так называемые журналисты начали кричать, снимать ее на видео и в агрессивной манере требовать доступа в закрытый ресторан. Внезапно Алексей Кузнецов подбежал к Телли, схватил ее за руку, начал таскать по улице, причинил боль, затем вцепился в ее куртку и попытался повалить на пол», — рассказал собеседник агентства.

Стычка произошла на глазах у сотрудников Росгвардии, которых вызвали работники ресторана. После нападения у пострадавшей остались синяки на руках, что было зафиксировано медицинским освидетельствованием.

«Он в несколько раз больше меня. Когда он схватился за меня и начал таскать в разные стороны, я испытала физическую боль и сильный страх. Я думала, что он меня убьет. Я боюсь за свою жизнь», — рассказала URA.RU хостес Телли.

Инцидент произошел на глазах у нескольких свидетелей и попал на камеры видеонаблюдения. По словам источника агентства, после нападения сотрудники «КРИК-ТВ» продолжали выкрикивать оскорбления и угрозы.

Он также отметил, что телеканал на протяжении двух лет якобы «занимается целенаправленной травлей азербайджанцев, проживающих в Свердловской области», публикует «лживые материалы» и «разжигает межнациональную рознь». За это на «КРИК-ТВ» неоднократно подавались жалобы.

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