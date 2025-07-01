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Пашинян пригрозил католикосу

12:24 1656

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь обрушился с критикой на главу Армянской Апостольской Церкви Гарегина II. Об этом он написал в Facebook.

Пашинян заявил, что католикос нарушил обет безбрачия и «обманывает народ и Бога», в отличие от женатых священников, которых назвал своими братьями.

Армянский премьер призвал Гарегина II покинуть патриархат, пригрозив, что в противном случае «уберет его».

Конфликт между Пашиняном и церковным руководством обостряется на фоне разногласий по вопросам морали и авторитета внутри духовенства.

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