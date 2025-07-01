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Еще один транш Украине

12:24 1060

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) 30 июня одобрил восьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) и утвердил выделение Украине очередного транша в размере 0,5 млрд долларов США.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Средства в эквиваленте 0,37 млрд СПЗ будут направлены на поддержку государственного бюджета. После их поступления общий объем финансирования по программе EFF достигнет 10,6 млрд долларов.

По данным НБУ, Украина продолжает успешно выполнять параметры программы: достигнуты все количественные критерии на конец марта, выполнены структурные маяки, а также установлены новые, с учётом пересмотра сроков для реализации ключевых реформ.

Украинская сторона обратилась с просьбой изменить график выплат на 2025 год, при этом общий объем программы остается прежним — 15,5 млрд долларов.

Экономика Украины демонстрирует устойчивость, прогноз роста на 2025 год сохранен на уровне 2–3%. Однако риски остаются высокими, что требует готовности к корректировкам. МВФ подчеркнул необходимость сохранения жёсткой монетарной политики из-за инфляционных ожиданий, а также дальнейшего повышения гибкости валютного курса.

Финансовый сектор остаётся стабильным, но требует внимательного надзора. Среди приоритетов названы развитие инфраструктуры капитальных рынков, реструктуризация внешнего долга, улучшение системы управления инвестициями и реализация налоговой реформы в соответствии с европейскими стандартами.

Программа МВФ остаётся полностью профинансированной: 153 млрд долларов по базовому сценарию и 165 млрд — по негативному, включая использование механизма G7 ERA Loans, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.

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