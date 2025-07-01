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Маск видел все

12:30 1680

Илон Маск, возглавляя до недавнего времени Департамент эффективности государственного управления (DOGE), мог получить доступ к конфиденциальным данным частных компаний, сообщает The Washington Post.

По данным издания, DOGE имел почти неограниченный доступ к внутренним архивам федеральных агентств, включая Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), Министерство финансов, Управление социального обеспечения и Департамент образования. Эти данные содержали алгоритмы платёжных систем, которые аналогичны тем, что планируются к интеграции в платформу X, принадлежащую Маску.

Также сотрудники NASA сообщили, что DOGE получал доступ к внутренним оценкам тысяч контрактов, включая контракты конкурентов SpaceX. Министерство труда, в свою очередь, подтвердило, что представители DOGE могли изучать конфиденциальные расследования, связанные с Tesla и другими компаниями Маска, а также с их соперниками.

Хотя прямых доказательств использования этой информации в интересах бизнес-структур Маска не выявлено, эксперты WP подчеркивают, что такие данные потенциально ценны — они могут дать стратегическое преимущество на новых рынках или при участии в госконтрактах.

Бывший главный технолог CFPB Эри Мейер охарактеризовал доступ DOGE как «уровень Бога», подчеркнув, что ранее подобные привилегии не предоставлялись ни одному лицу.

Назначение Маска на пост главы DOGE стало возможным после его сближения с Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании. Однако впоследствии их отношения испортились: Маск публично раскритиковал налоговую политику и пошлины Трампа. Позже он извинился, но напряженность между ними вновь возросла в июле, когда Трамп призвал проверить деятельность Маска.

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