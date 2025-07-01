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Немецкий флот идет на север

12:35 1039

Германия планирует направить военные корабли в Арктику в ответ на наращивание военного присутствия России в этом стратегически важном регионе.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает The Telegraph.

По его словам, Бундесвер отправит патрульные корабли в Северную Атлантику и Арктику для демонстрации присутствия и поддержки безопасности региона.

«Морские угрозы усиливаются... Россия милитаризирует Арктику. Мы наблюдаем рост активности российских подводных лодок в этом районе», — отметил Писториус.

По данным издания, немецкие военные суда будут направлены в регион уже в 2025 году. По пути они примут участие в совместных учениях с союзниками.

Министр обороны уточнил, что Германия задействует подводные лодки, патрульные самолёты и фрегаты, подчеркивая приверженность стабильности и безопасности в северных водах.

The Telegraph отмечает, что эти шаги являются частью более широкой стратегии Берлина, направленной на усиление роли Германии в обеспечении безопасности стран Запада, особенно после событий 2022 года.

Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что Россия наращивает военное присутствие в Арктике, маскируя это под научную деятельность.

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