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Израиль расширяет наступление в Газе

12:41 501

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активизировала военную операцию в секторе Газа, расширив боевые действия на новые районы. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В сводке говорится, что за последние дни 36-я дивизия провела масштабные операции, уничтожив десятки террористов и сотни объектов террористической инфраструктуры как на поверхности, так и под землей.

«За прошедшие сутки 162-я дивизия ликвидировала восемь боевиков, находившихся в оперативном командном пункте, а подразделения 99-й дивизии с поддержкой авиации предотвратили попытку заложить взрывное устройство, уничтожив двух террористов», - отмечается в сообщении.

Кроме того, военно-морские силы нанесли удары по ряду целей на юге сектора Газа. В течение суток израильская авиация атаковала около 140 объектов, связанных с радикальными группировками.

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