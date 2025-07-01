Дети из Украины прибыли в Азербайджан

В Азербайджан на реабилитацию и восстановление приехала новая группа украинских детей, на этот раз из Сумской области. Об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев сообщил на своей странице в соцсети.

Посол заявил, что украинские дети восстановят свое здоровье в санатории города Губы, отдохнут на побережье Каспия в Новханы, ознакомятся с местными достопримечательностями.

Гусев также сказал, что уже более 300 украинских детей посетили Азербайджан, что «является проявлением подлинной поддержки, дружбы и солидарности наших народов».

«Благодарен руководству, народу Азербайджана и всем партнерам за поддержку этой программы для детей Украины», - заявил посол.