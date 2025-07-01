Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном

«Мне кажется, этот вопрос урегулируют. Надо во всём разобраться. Я уверен, что мы найдём пути сохранения наших дружественных отношений, которые подчас многие пытаются разрушить и ищут для этого повод», — сказал депутат.

27 июня во время рейда российских силовиков в дома азербайджанцев в Екатеринбурге были убиты два человека, несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли, Зияддин и Гусейн Сафаровы. Накануне суд в Екатеринбурге арестовал нескольких азербайджанцев.

Вчера утром в редакции Sputnik Азербайджан в Баку прошел обыск, после которого были задержаны главред издания Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, их подозревают в работе на Федеральную службу безопасности России (ФСБ).

Вечером стало известно о задержании «журналистки» видеоагентства Ruptly – гражданки Азербайджана и России Айтекин Гусейновой.