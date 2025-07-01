Британцы вызвали на ковер грузинского посла

Временного поверенного в делах Грузии Георгия Саганелидзе вызвали в Министерство иностранных дел Великобритании после вынесения судом Тбилиси тюремных приговоров оппозиционным политикам.

Согласно заявлению, опубликованному поздно вечером 30 июня Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO), высокопоставленный британский чиновник «четко выразил решительное несогласие» Соединенного Королевства с «все более разрушительной траекторией» Грузии в разговоре с Саганелидзе.

«Правительство Соединенного Королевства без колебаний рассмотрит дальнейшие действия, если Грузия не вернется к уважению и соблюдению демократии, свобод и прав человека», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.