USD 1.7000
EUR 2.0035
RUB 2.1707
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Банк ABB опубликовал третий отчет по рынку недвижимости

12:59 556

Банк ABB представил третий аналитический отчет под названием «Анализ рынка недвижимости города Баку». Это исследование отражает ситуацию на столичном рынке недвижимости за первый квартал 2025 года.

В последнее время наблюдается снижение активности в купле-продаже недвижимости, что привело к определенному застою на рынке. Такая ситуация в большей степени касается квартир и земельных участков. В то же время наблюдается рост в сегменте купли-продажи индивидуального жилья и нежилых помещений. Одной из основных тенденций на рынке недвижимости остается устойчивый рост цен на квартиры. Также продолжается стабильное повышение арендных ставок.

В исследовании, опубликованном Банком ABB, также можно проследить другие важные причины, влияющие на изменения на рынке недвижимости. Подготовка таких аналитических отчетов, представляющих интерес для различных заинтересованных сторон, является широко распространенной практикой среди многих зарубежных банков. В Азербайджане данную практику впервые начал применять именно Банк ABB. С регулярными исследовательскими отчетами банка по различным сферам можно ознакомиться здесь.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.

Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске
Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске видео; обновлено 14:30
14:30 4079
Суд в Екатеринбурге продлил арест Бакира Сафарова
Суд в Екатеринбурге продлил арест Бакира Сафарова
13:03 1606
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
12:59 2685
Дети из Украины прибыли в Азербайджан
Дети из Украины прибыли в Азербайджан
12:43 2084
Кузнецов напал на сотрудницу ресторана Nar&Sharab
Кузнецов напал на сотрудницу ресторана Nar&Sharab видео
12:25 4242
Кремль об операции в Sputnik Азербайджан
Кремль об операции в Sputnik Азербайджан обновлено 14:31; видео
14:31 8613
Израиль готовится к новым войнам
Израиль готовится к новым войнам кипящий котел; все еще актуально
02:49 7338
Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены
Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены наша корреспонденция
02:01 5545
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом новый поворот; все еще актуально
01:40 4417
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия экологи бьют в набат
11:18 3875
За один евро больше двух манатов дают
За один евро больше двух манатов дают
11:29 3109

ЭТО ВАЖНО

Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске
Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске видео; обновлено 14:30
14:30 4079
Суд в Екатеринбурге продлил арест Бакира Сафарова
Суд в Екатеринбурге продлил арест Бакира Сафарова
13:03 1606
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
12:59 2685
Дети из Украины прибыли в Азербайджан
Дети из Украины прибыли в Азербайджан
12:43 2084
Кузнецов напал на сотрудницу ресторана Nar&Sharab
Кузнецов напал на сотрудницу ресторана Nar&Sharab видео
12:25 4242
Кремль об операции в Sputnik Азербайджан
Кремль об операции в Sputnik Азербайджан обновлено 14:31; видео
14:31 8613
Израиль готовится к новым войнам
Израиль готовится к новым войнам кипящий котел; все еще актуально
02:49 7338
Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены
Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены наша корреспонденция
02:01 5545
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом новый поворот; все еще актуально
01:40 4417
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия экологи бьют в набат
11:18 3875
За один евро больше двух манатов дают
За один евро больше двух манатов дают
11:29 3109
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться