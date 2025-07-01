Банк ABB опубликовал третий отчет по рынку недвижимости

Банк ABB представил третий аналитический отчет под названием «Анализ рынка недвижимости города Баку». Это исследование отражает ситуацию на столичном рынке недвижимости за первый квартал 2025 года.

В последнее время наблюдается снижение активности в купле-продаже недвижимости, что привело к определенному застою на рынке. Такая ситуация в большей степени касается квартир и земельных участков. В то же время наблюдается рост в сегменте купли-продажи индивидуального жилья и нежилых помещений. Одной из основных тенденций на рынке недвижимости остается устойчивый рост цен на квартиры. Также продолжается стабильное повышение арендных ставок.

В исследовании, опубликованном Банком ABB, также можно проследить другие важные причины, влияющие на изменения на рынке недвижимости. Подготовка таких аналитических отчетов, представляющих интерес для различных заинтересованных сторон, является широко распространенной практикой среди многих зарубежных банков. В Азербайджане данную практику впервые начал применять именно Банк ABB. С регулярными исследовательскими отчетами банка по различным сферам можно ознакомиться здесь.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.