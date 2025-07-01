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Суд в Екатеринбурге продлил арест Бакира Сафарова

13:03 1607

Екатеринбургский суд продлил срок Бакиру Сафарову - одному из азербайджанцев, задержанных 27 июня в результате рейда сотрудников Федеральной службы безопасности России. Суд избрал для Сафарова меру пресечения ареста сроком на 22 дня и отправил его в следственный изолятор до 19 июля.

Его адвокат сообщил, что Бакиров свою вину не признает, защита обжалует арест.

Отметим, что сегодня в суде также будет рассматриваться дело другого задержанного азербайджанца — Ахлимана Гянджиева.

Завтра запланировано заседание по делу Шахида Лалаева, также задержанного в рамках этого дела.

Ранее суд арестовал всех троих фигурантов дела на трое суток.

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