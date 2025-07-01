USD 1.7000
EUR 2.0035
RUB 2.1707
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Ханкенди ждет талибов

13:22 1912

Высокопоставленная делегация талибов во главе с заместителем премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром отправилась в Азербайджан для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдёт 3 и 4 июля в Ханкенди, сообщает афганский телеканал Amu TV.

В заявлении офиса Барадара говорится, что делегация планирует провести переговоры в Баку, обсудить двусторонние отношения и экономическое сотрудничество.

Саммит объединяет страны-члены ОЭС – региональной межправительственной организации, нацеленной на экономическое, техническое и культурное сотрудничество между странами Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Кавказа.

Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске
Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске видео; обновлено 14:30
14:30 4089
Суд в Екатеринбурге продлил арест Бакира Сафарова
Суд в Екатеринбурге продлил арест Бакира Сафарова
13:03 1610
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
12:59 2688
Дети из Украины прибыли в Азербайджан
Дети из Украины прибыли в Азербайджан
12:43 2084
Кузнецов напал на сотрудницу ресторана Nar&Sharab
Кузнецов напал на сотрудницу ресторана Nar&Sharab видео
12:25 4249
Кремль об операции в Sputnik Азербайджан
Кремль об операции в Sputnik Азербайджан видео; обновлено 14:31
14:31 8625
Израиль готовится к новым войнам
Израиль готовится к новым войнам кипящий котел; все еще актуально
02:49 7339
Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены
Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены наша корреспонденция
02:01 5546
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом новый поворот; все еще актуально
01:40 4417
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия экологи бьют в набат
11:18 3877
За один евро больше двух манатов дают
За один евро больше двух манатов дают
11:29 3111

ЭТО ВАЖНО

Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске
Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске видео; обновлено 14:30
14:30 4089
Суд в Екатеринбурге продлил арест Бакира Сафарова
Суд в Екатеринбурге продлил арест Бакира Сафарова
13:03 1610
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
12:59 2688
Дети из Украины прибыли в Азербайджан
Дети из Украины прибыли в Азербайджан
12:43 2084
Кузнецов напал на сотрудницу ресторана Nar&Sharab
Кузнецов напал на сотрудницу ресторана Nar&Sharab видео
12:25 4249
Кремль об операции в Sputnik Азербайджан
Кремль об операции в Sputnik Азербайджан видео; обновлено 14:31
14:31 8625
Израиль готовится к новым войнам
Израиль готовится к новым войнам кипящий котел; все еще актуально
02:49 7339
Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены
Слухи о смерти Ирана сильно преувеличены наша корреспонденция
02:01 5546
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом
Лондон пошел своим путем. Вашингтон где-то рядом новый поворот; все еще актуально
01:40 4417
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия экологи бьют в набат
11:18 3877
За один евро больше двух манатов дают
За один евро больше двух манатов дают
11:29 3111
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться