Ханкенди ждет талибов

Высокопоставленная делегация талибов во главе с заместителем премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром отправилась в Азербайджан для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдёт 3 и 4 июля в Ханкенди, сообщает афганский телеканал Amu TV.

В заявлении офиса Барадара говорится, что делегация планирует провести переговоры в Баку, обсудить двусторонние отношения и экономическое сотрудничество.

Саммит объединяет страны-члены ОЭС – региональной межправительственной организации, нацеленной на экономическое, техническое и культурное сотрудничество между странами Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Кавказа.