Охота на архиепископов

После возбуждения уголовных дел и арестов архиепископов Баграта Галстаняна и Микаела Аджапахяна правоохранительные органы Армении приступили к масштабной проверке имущества лиц, связанных с ними. Об этом сообщает газета «Жоховурд» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, внимание силовиков сосредоточено на всех, кто так или иначе контактировал с арестованными священнослужителями.

Ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о раскрытии попытки государственного переворота, после публикации в провластных СМИ документа с планом захвата власти. Вслед за этим последовали обыски и задержания подозреваемых. Спецподразделения МВД Армении провели рейды в резиденциях Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви и католикоса в Эчмиадзине.

Суд постановил арестовать архиепископов Галстаняна и Аджапахяна на два месяца.

Кроме того, 17 июня глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян выступил с критикой антицерковной кампании властей. После этого в его доме в Ереване прошли обыски, и он был задержан. Ереванский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Карапетяна на два месяца по делу о призывах к захвату власти.