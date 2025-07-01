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Ким Чен Ын в слезах

13:34 1622

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын почтил память северокорейских военнослужащих, погибших во время участия в войне на стороне России против Украины.

Во вторник, 1 июля, государственное телевидение Северной Кореи показало кадры церемонии в Пхеньяне, где Ким возлагает флаг КНДР на гроб одного из убитых северокорейцев. Министр культуры России Ольга Любимова сопровождала его на церемонии.

Поводом для церемонии, которая, согласно сообщению, состоялась ещё в воскресенье, 29 июня, стала годовщина со дня подписания военного соглашения между Северной Кореей и Россией. Договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между двумя странами также содержит пункт об оказании взаимной помощи в сфере обороны.

Северная Корея — один из важнейших сторонников Москвы в войне России против Украины. В апреле Пхеньян подтвердил отправку своих солдат и поставки оружия в Россию. В Курской области России, которая граничит с Украиной, подразделения КНДР сражались на стороне России, чтобы выбить украинские войска с российской территории. По данным Южной Кореи, в этих боях погибли около 600 северокорейских солдат, еще тысячи получили ранения.

Министерство обороны Южной Кореи во вторник заявило, что в настоящее время «нет признаков» дальнейшей мобилизации северокорейских войск.

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