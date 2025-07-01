Ким Чен Ын в слезах

Во вторник, 1 июля, государственное телевидение Северной Кореи показало кадры церемонии в Пхеньяне, где Ким возлагает флаг КНДР на гроб одного из убитых северокорейцев. Министр культуры России Ольга Любимова сопровождала его на церемонии.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын почтил память северокорейских военнослужащих, погибших во время участия в войне на стороне России против Украины.

Поводом для церемонии, которая, согласно сообщению, состоялась ещё в воскресенье, 29 июня, стала годовщина со дня подписания военного соглашения между Северной Кореей и Россией. Договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между двумя странами также содержит пункт об оказании взаимной помощи в сфере обороны.

Северная Корея — один из важнейших сторонников Москвы в войне России против Украины. В апреле Пхеньян подтвердил отправку своих солдат и поставки оружия в Россию. В Курской области России, которая граничит с Украиной, подразделения КНДР сражались на стороне России, чтобы выбить украинские войска с российской территории. По данным Южной Кореи, в этих боях погибли около 600 северокорейских солдат, еще тысячи получили ранения.

Министерство обороны Южной Кореи во вторник заявило, что в настоящее время «нет признаков» дальнейшей мобилизации северокорейских войск.