Ким Чен Ын в слезах

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын почтил память северокорейских военнослужащих, погибших во время участия в войне на стороне России против Украины.
Во вторник, 1 июля, государственное телевидение Северной Кореи показало кадры церемонии в Пхеньяне, где Ким возлагает флаг КНДР на гроб одного из убитых северокорейцев. Министр культуры России Ольга Любимова сопровождала его на церемонии.
Поводом для церемонии, которая, согласно сообщению, состоялась ещё в воскресенье, 29 июня, стала годовщина со дня подписания военного соглашения между Северной Кореей и Россией. Договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между двумя странами также содержит пункт об оказании взаимной помощи в сфере обороны.
Северная Корея — один из важнейших сторонников Москвы в войне России против Украины. В апреле Пхеньян подтвердил отправку своих солдат и поставки оружия в Россию. В Курской области России, которая граничит с Украиной, подразделения КНДР сражались на стороне России, чтобы выбить украинские войска с российской территории. По данным Южной Кореи, в этих боях погибли около 600 северокорейских солдат, еще тысячи получили ранения.
Министерство обороны Южной Кореи во вторник заявило, что в настоящее время «нет признаков» дальнейшей мобилизации северокорейских войск.