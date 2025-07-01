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В Грузии оппозиционные партии объявили бойкот выборам

13:43 460

Восемь оппозиционных партий Грузии отказались от участия в выборах в органы местного самоуправления. Заявление представителей партий о бойкоте опубликовал телеканал 1TV.

Партии заявили, что считают местные выборы «легитимизацией незаконного режима», и пообещали продолжать сопротивление для ликвидации «олигархической системы».

Заявление восьми оппозиционных партий представила общественности лидер «Дроа» Элене Хоштария перед зданием парламента в Тбилиси. Вместе с соратником - бывшим членом правящей партии «Грузинская мечта» Гедеваном Попхадзе - она проводила голодовку протеста, но теперь на фоне совместного заявления оппозиции прекратила ее.

В мае прошлого года в Грузии вспыхнули массовые протесты из-за принятого в стране закона об иностранных агентах. ЕС и США раскритиковали действия грузинских властей. Правящая партия «Грузинская мечта» обвинила Запад в «финансировании революционного сценария в Грузии». Осенью протесты продолжились: причиной стала победа «Грузинской мечты» на парламентских выборах, которые оппозиция назвала «сфальсифицированными».

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