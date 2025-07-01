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Программа развития PO Growth от Kapital Bank готовит будущих менеджеров по продукту

13:48 237

Kapital Bank успешно завершил реализацию программы развития PO Growth, направленной на укрепление продуктового мышления и привлечение молодых талантов в эту сферу. Участники программы получили возможность комплексно изучить весь жизненный цикл продукта – от зарождения идеи, проведения первичных исследований и выявления потребностей до запуска и этапа постанализа.

На участие в программе было подано 493 заявки, но лишь 33 кандидата успешно прошли отборочные этапы и получили право присоединиться к обучению. В течение четырех месяцев участники прошли интенсивные тренинги по пяти модулям. Обучение включало не только теоретическую часть, но и практические примеры, тесты, а также интерактивные воркшопы, что способствовало закреплению полученных знаний.

Одной из отличительных особенностей программы стало то, что участники получили знания не только в бизнес-сфере, но и по техническим аспектам. Они освоили практические навыки системного подхода к развитию продукта и правильного анализа потребностей клиентов. Кроме того, в рамках программы развивались так называемые «гибкие навыки», лидерство, командная работа и эффективная коммуникация.

Занятия проводили опытные руководители, владельцы продуктов и специалисты из различных подразделений Kapital Bank. Это предоставило участникам возможность учиться на реальных кейсах и получать исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы.

Kapital Bank является одним из первых финансовых учреждений в Азербайджане, внедривших методологию гибкого управления (Agile). С 2018 года Банк интегрировал этот подход во внутренние процессы и сегодня организует деятельность команд более оперативно и клиентоориентированно. Agile-методология способствует укреплению межкомандного сотрудничества, ускоряет принятие решений и позволяет быстрее внедрять инновационные решения.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 121 филиал и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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