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США больше не будут спасать бедных и голодных

обновлено 18:04
18:04 3631

Агентство США по международному развитию USAID официально сворачивает программы иностранной помощи 1 июля, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«С 1 июля USAID официально прекратит реализацию программ иностранной помощи. Программы помощи, соответствующие политике администрации и продвигающие интересы Америки, будут осуществляться государственным департаментом», — написал Рубио в сервисе Substack.

Он добавил, что у USAID были «десятилетия и практически неограниченный бюджет налогоплательщиков», чтобы усилить американское влияние и содействовать экономическому развитию во всем мире.

«Каждый государственный служащий обязан гарантировать американским гражданам, что любые финансируемые им программы способствуют интересам нашей страны. В ходе тщательного анализа администрацией [президента США Дональда] Трампа тысяч программ <...> стало очевидно, что Агентство США по международному развитию (USAID) значительно не соответствует этому стандарту», — отметил Рубио.

USAID было создано в 1961 году президентом Джоном Кеннеди. Трамп, вернувшись в январе этого года в Белый дом, подверг агентство критике: он обвинял его в коррупции на «невиданном ранее» уровне.

*** 14:43

Резкое сокращение программ Агентства США по международному развитию (USAID) может привести к гибели более 14 миллионов человек по всему миру к 2030 году, включая 4,5 миллиона детей.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.

Группа международных исследователей проанализировала данные из 133 стран и территорий, включая государства с низким и средним уровнем дохода, чтобы оценить влияние программ помощи USAID на смертность людей всех возрастов по различным причинам с 2001-го по 2021-й годы.

В итоге авторы публикации пришли к выводу, что программы USAID за более чем 20 лет помогли предотвратить более 91 миллиона смертей во всем мире, в том числе 30 миллионов смертей среди детей младше пяти лет. Среди прочего такие программы помогли сократить смертность от малярии, забытых тропических болезней (ЗБТ), осложнений ВИЧ-инфекции и других заболеваний.

«По нашим оценкам, если резкое сокращение финансирования, объявленное и осуществленное в первой половине 2025 года, не будет отменено, к 2030 году может произойти ошеломляющее количество смертей, которых можно было бы избежать», — говорится в исследовании. В том числе речь идет о том, что к 2030-му могут погибнуть более 14 миллионов людей всех возрастов, включая 4,5 миллиона смертей детей младше пяти лет.

Агентство США по международному развитию (USAID) появилось в 1961 году. В 2025-м его бюджет на помощь другим странам должен был составить 42,8 миллиарда долларов. Агентство среди прочего финансировало гуманитарные программы по всему миру.

Президент США Дональд Трамп в январе на 90 дней заморозил помощь USAID иностранным государствам в рамках политики сокращения государственных расходов. Управление USAID перешло под контроль Госдепартамента США.

Госсекретарь США Марко Рубио в марте сообщил, что Вашингтон отменяет 83% программ USAID.

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