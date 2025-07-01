США больше не будут спасать бедных и голодных

Агентство США по международному развитию USAID официально сворачивает программы иностранной помощи 1 июля, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«С 1 июля USAID официально прекратит реализацию программ иностранной помощи. Программы помощи, соответствующие политике администрации и продвигающие интересы Америки, будут осуществляться государственным департаментом», — написал Рубио в сервисе Substack. Он добавил, что у USAID были «десятилетия и практически неограниченный бюджет налогоплательщиков», чтобы усилить американское влияние и содействовать экономическому развитию во всем мире. «Каждый государственный служащий обязан гарантировать американским гражданам, что любые финансируемые им программы способствуют интересам нашей страны. В ходе тщательного анализа администрацией [президента США Дональда] Трампа тысяч программ <...> стало очевидно, что Агентство США по международному развитию (USAID) значительно не соответствует этому стандарту», — отметил Рубио. USAID было создано в 1961 году президентом Джоном Кеннеди. Трамп, вернувшись в январе этого года в Белый дом, подверг агентство критике: он обвинял его в коррупции на «невиданном ранее» уровне.

*** 14:43 Резкое сокращение программ Агентства США по международному развитию (USAID) может привести к гибели более 14 миллионов человек по всему миру к 2030 году, включая 4,5 миллиона детей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.