Израиль уничтожил туннель ХАМАС

Израильские военные продолжают ликвидировать инфраструктуру, которую, по их утверждению, используют боевики вооруженного крыла движения ХАМАС в секторе Газа.
Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в районе города Хан-Юнис на юге анклава десантники совместно с инженерными подразделениями уничтожили подземный туннель протяженностью около 3 км.
По информации военных, туннель использовался для «ведения террористической деятельности».
Также в ходе недавних боёв в районе Хан-Юниса израильские сухопутные силы при поддержке авиации уничтожили десятки боевиков и разрушили сотни объектов военной инфраструктуры, включая командные пункты, входы в другие туннели и укрытия, сообщили в армии.