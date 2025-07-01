USD 1.7000
EUR 2.0035
RUB 2.1707
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Израиль уничтожил туннель ХАМАС

15:01 787

Израильские военные продолжают ликвидировать инфраструктуру, которую, по их утверждению, используют боевики вооруженного крыла движения ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в районе города Хан-Юнис на юге анклава десантники совместно с инженерными подразделениями уничтожили подземный туннель протяженностью около 3 км.

По информации военных, туннель использовался для «ведения террористической деятельности».

Также в ходе недавних боёв в районе Хан-Юниса израильские сухопутные силы при поддержке авиации уничтожили десятки боевиков и разрушили сотни объектов военной инфраструктуры, включая командные пункты, входы в другие туннели и укрытия, сообщили в армии.

В Баку состоится суд над сотрудниками Sputnik Азербайджан
В Баку состоится суд над сотрудниками Sputnik Азербайджан видео; обновлено 17:16
17:16 15047
Баку ответил спецпредставителю президента России
Баку ответил спецпредставителю президента России новость дополнена
17:08 989
Азербайджан взял кредит у Всемирного банка
Азербайджан взял кредит у Всемирного банка
16:28 1667
Спецоперация МВД Азербайджана против двух банд из России
Спецоперация МВД Азербайджана против двух банд из России фото; видео
15:35 4986
Российский диверсант из Ирландии призывает «немедленно освободить русских агентов» в Баку
Российский диверсант из Ирландии призывает «немедленно освободить русских агентов» в Баку так чей же Боуз?
15:13 4508
МИД России обвинил третью силу в ухудшении отношений с Азербайджаном
МИД России обвинил третью силу в ухудшении отношений с Азербайджаном
15:08 4479
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия экологи бьют в набат; все еще актуально
11:18 5500
В Москве считают, что Запад «принуждает» Баку и Ереван к «скороспелому» миру
В Москве считают, что Запад «принуждает» Баку и Ереван к «скороспелому» миру
14:59 2693
Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске
Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске видео; обновлено 14:30
14:30 6360
Суд над Ахлиманом Гянджиевым в Екатеринбурге
Суд над Ахлиманом Гянджиевым в Екатеринбурге обновлено 17:23
17:23 2844
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
12:59 4788

ЭТО ВАЖНО

В Баку состоится суд над сотрудниками Sputnik Азербайджан
В Баку состоится суд над сотрудниками Sputnik Азербайджан видео; обновлено 17:16
17:16 15047
Баку ответил спецпредставителю президента России
Баку ответил спецпредставителю президента России новость дополнена
17:08 989
Азербайджан взял кредит у Всемирного банка
Азербайджан взял кредит у Всемирного банка
16:28 1667
Спецоперация МВД Азербайджана против двух банд из России
Спецоперация МВД Азербайджана против двух банд из России фото; видео
15:35 4986
Российский диверсант из Ирландии призывает «немедленно освободить русских агентов» в Баку
Российский диверсант из Ирландии призывает «немедленно освободить русских агентов» в Баку так чей же Боуз?
15:13 4508
МИД России обвинил третью силу в ухудшении отношений с Азербайджаном
МИД России обвинил третью силу в ухудшении отношений с Азербайджаном
15:08 4479
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия экологи бьют в набат; все еще актуально
11:18 5500
В Москве считают, что Запад «принуждает» Баку и Ереван к «скороспелому» миру
В Москве считают, что Запад «принуждает» Баку и Ереван к «скороспелому» миру
14:59 2693
Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске
Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске видео; обновлено 14:30
14:30 6360
Суд над Ахлиманом Гянджиевым в Екатеринбурге
Суд над Ахлиманом Гянджиевым в Екатеринбурге обновлено 17:23
17:23 2844
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
12:59 4788
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться