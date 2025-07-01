Генпрокуратура, МЧС и ANAMA о взрыве на киностудии в Баку

Управление криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры проводит предварительное расследование по факту взрыва, произошедшего 26 июня на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы в Ясамальском районе города Баку. Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МЧС и ANAMA.

В рамках комплексного расследования, помимо сотрудников прокуратуры, на место происшествия были привлечены оперативные группы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA), проведен осмотр места происшествия.

Среди полученных доказательств обнаружены гильзы, петарды, патроны, провановые баллоны, а также различные виды взрывчатых веществ, используемых в учебных целях.

В настоящее время сотрудники прокуратуры осматривают место происшествия, а сотрудники МЧС и ANAMA проводят работы по обезвреживанию и зачистке территории.

В целях обеспечения безопасности на место происшествия также привлечены бригады скорой медицинской помощи.