МИД России обвинил третью силу в ухудшении отношений с Азербайджаном

Россия видит «активные усилия отдельных сил внести раскол» в отношения Москвы и Баку, заявил заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк.

«Наблюдаем активные усилия отдельных сил внести раскол в наши отношения с Баку. В ход идут инсинуации по поводу катастрофы самолета AZAL в декабре прошлого года, результатом чего стало, в частности, закрытие Русского дома в Баку», - заявил Масюк.

Представитель МИД РФ уверяет, что российская сторона «последовательно доводит до Азербайджана свои принципиальные подходы для нейтрализации ущерба отношениям».