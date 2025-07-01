USD 1.7000
EUR 2.0035
RUB 2.1707
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

МИД России обвинил третью силу в ухудшении отношений с Азербайджаном

15:08 4485

Россия видит «активные усилия отдельных сил внести раскол» в отношения Москвы и Баку, заявил заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк.

«Наблюдаем активные усилия отдельных сил внести раскол в наши отношения с Баку. В ход идут инсинуации по поводу катастрофы самолета AZAL в декабре прошлого года, результатом чего стало, в частности, закрытие Русского дома в Баку», - заявил Масюк.

Представитель МИД РФ уверяет, что российская сторона «последовательно доводит до Азербайджана свои принципиальные подходы для нейтрализации ущерба отношениям».

В Баку состоится суд над сотрудниками Sputnik Азербайджан
В Баку состоится суд над сотрудниками Sputnik Азербайджан видео; обновлено 17:16
17:16 15051
Баку ответил спецпредставителю президента России
Баку ответил спецпредставителю президента России новость дополнена
17:08 999
Азербайджан взял кредит у Всемирного банка
Азербайджан взял кредит у Всемирного банка
16:28 1671
Спецоперация МВД Азербайджана против двух банд из России
Спецоперация МВД Азербайджана против двух банд из России фото; видео
15:35 4992
Российский диверсант из Ирландии призывает «немедленно освободить русских агентов» в Баку
Российский диверсант из Ирландии призывает «немедленно освободить русских агентов» в Баку так чей же Боуз?
15:13 4514
МИД России обвинил третью силу в ухудшении отношений с Азербайджаном
МИД России обвинил третью силу в ухудшении отношений с Азербайджаном
15:08 4486
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия экологи бьют в набат; все еще актуально
11:18 5501
В Москве считают, что Запад «принуждает» Баку и Ереван к «скороспелому» миру
В Москве считают, что Запад «принуждает» Баку и Ереван к «скороспелому» миру
14:59 2695
Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске
Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске видео; обновлено 14:30
14:30 6361
Суд над Ахлиманом Гянджиевым в Екатеринбурге
Суд над Ахлиманом Гянджиевым в Екатеринбурге обновлено 17:23
17:23 2848
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
12:59 4788

ЭТО ВАЖНО

В Баку состоится суд над сотрудниками Sputnik Азербайджан
В Баку состоится суд над сотрудниками Sputnik Азербайджан видео; обновлено 17:16
17:16 15051
Баку ответил спецпредставителю президента России
Баку ответил спецпредставителю президента России новость дополнена
17:08 999
Азербайджан взял кредит у Всемирного банка
Азербайджан взял кредит у Всемирного банка
16:28 1671
Спецоперация МВД Азербайджана против двух банд из России
Спецоперация МВД Азербайджана против двух банд из России фото; видео
15:35 4992
Российский диверсант из Ирландии призывает «немедленно освободить русских агентов» в Баку
Российский диверсант из Ирландии призывает «немедленно освободить русских агентов» в Баку так чей же Боуз?
15:13 4514
МИД России обвинил третью силу в ухудшении отношений с Азербайджаном
МИД России обвинил третью силу в ухудшении отношений с Азербайджаном
15:08 4486
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия экологи бьют в набат; все еще актуально
11:18 5501
В Москве считают, что Запад «принуждает» Баку и Ереван к «скороспелому» миру
В Москве считают, что Запад «принуждает» Баку и Ереван к «скороспелому» миру
14:59 2695
Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске
Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске видео; обновлено 14:30
14:30 6361
Суд над Ахлиманом Гянджиевым в Екатеринбурге
Суд над Ахлиманом Гянджиевым в Екатеринбурге обновлено 17:23
17:23 2848
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
12:59 4788
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться