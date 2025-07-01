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Российский диверсант из Ирландии призывает «немедленно освободить русских агентов» в Баку

так чей же Боуз?
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
15:13 4517

Как и ожидалось, операция, проведенная накануне азербайджанскими правоохранительными органами в бакинской редакции агентства Sputnik Азербайджан — локомотива российской пропагандистской машины, и задержание в ней двух сотрудников ФСБ, работавших под прикрытием «журналистов», активировала глобальную сеть кремлевской пропаганды и дезинформации. Одним из представителей этой машины стал так называемый «ирландский журналист» Чей Боуз, который в своем аккаунте в соцсети X призвал немедленно освободить «журналистов» Sputnik Азербайджан и дать им «возможность заниматься своей деятельностью».

«Первый вопрос, который мы должны задать, — почему им мешают делать именно это?» — задался вопросом «журналист», комментируя пост пропагандистки Маргариты Симоньян.

Кто же такой Чей Боуз? Почему его так обеспокоил «арест журналистов» в Баку?

В 2023 году, спустя год после начала широкомасштабной военной агрессии России против Украины, Боуз был замечен в составе российской делегации на заседании Совета Безопасности ООН

Чтобы понять, как устроена российская сеть диверсий и дезинформации, мы решили ознакомиться с материалами из открытых источников о данной персоне. Чей Боуз — бывший военнослужащий медицинского корпуса вооруженных сил Ирландии. После увольнения из армии он основал компанию, оказывающую медицинские услуги, и занялся бизнесом. Впервые о его «особом таланте» в сфере медиа заговорили в 2020 году: в ирландском ультраправом издании Gript вышло расследование, в котором утверждалось, что Боуз стоит за анонимным аккаунтом в Twitter (ныне X), публиковавшим посты в поддержку президента России Владимира Путина и призывы к убийствам украинцев.

Боуз отрицал все, что говорилось в расследовании, и подал в суд на его авторов. Однако уже в 2021 году внезапно вошел в медиабизнес и основал политический новостной сайт The Ditch.

На этом ресурсе публиковались статьи, основанные на тезисах российской пропаганды, распространяющие дезинформацию в интересах Кремля. Утверждалось, что данный ресурс финансировался спецслужбами России, но Боуз это отрицал. Тем не менее в 2022 году он покинул пост директора агентства.

В 2023 году, спустя год после начала широкомасштабной военной агрессии России против Украины, Боуз был замечен в составе российской делегации на заседании Совета Безопасности ООН. Москва пригласила на совещание в ООН ряд спикеров для поддержки своей позиции, и одним из них был Боуз, представленный как «бизнесмен, эксперт по стрелковому оружию и боеприпасам».

Выступая по теме «конфликта в Украине», он заявил на заседании Совбеза, что НАТО ведет опосредованную войну в стране, которую, по его словам, Госдепартамент США в 2019 году охарактеризовал как «системно коррумпированную». Он описал «необузданный, не поддающийся учету и слабо регулируемый» поток оружия в Украину и обвинил стратегов НАТО и их политических покровителей из «извечных воинственных англосаксов» в том, что они инициировали «фактически бесконечную эскалацию военной помощи бандеровскому режиму». По его словам, «украинцы, гибнущие тысячами на поле боя, стали жертвами военной эскалации в результате самоубийственных лобовых атак со стороны Украины».

Дипломат Совета Безопасности сообщил RTÉ News, что Боуз был последним в череде приглашенных Россией докладчиков, которые порочат репутацию Совета и представляют ООН как «нечто вроде цирка». Россия ответила на критику приглашения Боуза, заявив, что он не «просто бизнесмен, но и известный журналист». Стало известно, что Боуз является корреспондентом RT - российского государственного информационного агентства.

А сейчас Чея Боуза обеспокоил арест «журналистов» в Баку

«В отличие от многих других журналистов, он не боится говорить правду о ситуации в Украине. У него также есть военное прошлое», — сообщил представитель российской миссии при ООН.

Позже имя Чея Боуза упоминалось в расследовании телеканала CNN и Клемсонского университета (штат Южная Каролина, США), опубликованном в ноябре 2024 года. Американские телеканалы разоблачили сеть по дезинформации, впервые выявленной в 2023 году аналитическим центром по киберугрозам корпорации Microsoft (Microsoft’s Threat Analysis Center) и получившей кодовое название Storm-1516.

Исследование показало, что Storm-1516 тесно связана с Российским фондом борьбы с несправедливостью (R-FBI).

Выяснилось, что Чей Боуз неоднократно распространял дезинформационные материалы, созданные этой сетью, а также публикации «Фонда борьбы с несправедливостью» — как в своих аккаунтах в соцсетях, так и на «одноразовых» сайтах, созданных под разными именами.

Анализ показал, что сеть под названием Шторм-1516, известная своей традицией создания постановочных видеороликов и дипфейков, повторяющих кремлевскую пропаганду, имеет тесные связи с группой, созданной убитым Кремлем российским олигархом Евгением Пригожиным.

К тому же стало известно, что российский Фонд борьбы с несправедливостью (R-FBI), основанный бывшим главарем наемников «Вагнер» в 2021 году, являлся частью многоцелевой кампании по дезинформации, который все больше сосредотачивался на президентских выборах в США 2024 года. Группу, которая позиционирует себя как «правозащитная» организация, возглавляет Мира Терада, россиянка, отсидевшая более двух лет в американской тюрьме по обвинению в отмывании денег.

Исследователи из Клемсона также признают трудности в установлении точных организационных отношений между Storm-1516 и R-FBI, но утверждают, что они являются частью «общей структуры».

«Рассказы о Шторме-1516 оказали наибольшее влияние из всех российских дезинформационных операций за последние четыре года... Это означает, что тот, кто стоит за Штормом-1516, является наиболее влиятельным субъектом. И самые веские доказательства, которые у меня есть, - это то, что за Штормом-1516 стоит некая сущность, либо входящая в состав R-FBI, либо стоящая за ним», — сказал Патрик Уоррен, содиректор Центра криминалистики СМИ Университета Клемсона.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сразу же выступила в защиту Боуза и заявила, что он не совершил никакого преступления

В мае этого года Боуз был задержан и депортирован из Румынии накануне президентских выборов в этой стране. Местная пограничная полиция подтвердила, что ирландцу был запрещен въезд в страну, когда он прибыл в международный аэропорт Бухареста рейсом из Дублина.

В заявлении полиции говорится, что Боузу не разрешено оставаться в Румынии в соответствии с законом о чрезвычайном положении, который запрещает «иностранцам» въезжать в страну и вмешиваться в ее политику.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сразу же выступила в защиту Боуза и заявила, что он «не совершил никакого преступления, кроме своих профессиональных планов освещать для нас румынские выборы».

«Румыния в очередной раз доказала, что является испытательным полигоном авторитаристов для будущей Европы», — заявила пропагандистка.

Представитель МИД России Мария Захарова также раскритиковала действия румынской полиции, назвав их «скандальными.

«Это тупик и дискредитирует уровень псевдодемократии в Румынии», — сказала Захарова.

Напомним, результаты президентских выборов, прошедших в Румынии в конце 2024 года, были аннулированы из-за масштабной дезинформационной кампании, организованной через соцсети и проведенной при непосредственном участии российских спецслужб.

Также в прошлом году французские чиновники предупредили Министерство иностранных дел о попытках России распространить свою дезинформационную деятельность на Ирландию в преддверии европейских выборов 2024 года.

Французские сотрудники службы безопасности раскрыли сеть российских веб-сайтов и аккаунтов в соцсетях, заявив, что Москва использует их для разжигания розни в странах ЕС, эксплуатируя недовольство по таким спорным вопросам, как иммиграция.

На ирландском сайте публиковались статьи о Чей Боузе и его похвалах в адрес России, а также другие материалы об Украине и иммиграции.

Все эти факты позволяют понять, как работает развернутая Россией на полную мощь дезинформационно-пропагандистская кампания против Азербайджана.

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