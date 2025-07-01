Как и ожидалось, операция, проведенная накануне азербайджанскими правоохранительными органами в бакинской редакции агентства Sputnik Азербайджан — локомотива российской пропагандистской машины, и задержание в ней двух сотрудников ФСБ, работавших под прикрытием «журналистов», активировала глобальную сеть кремлевской пропаганды и дезинформации. Одним из представителей этой машины стал так называемый «ирландский журналист» Чей Боуз, который в своем аккаунте в соцсети X призвал немедленно освободить «журналистов» Sputnik Азербайджан и дать им «возможность заниматься своей деятельностью». «Первый вопрос, который мы должны задать, — почему им мешают делать именно это?» — задался вопросом «журналист», комментируя пост пропагандистки Маргариты Симоньян. Кто же такой Чей Боуз? Почему его так обеспокоил «арест журналистов» в Баку?

Чтобы понять, как устроена российская сеть диверсий и дезинформации, мы решили ознакомиться с материалами из открытых источников о данной персоне. Чей Боуз — бывший военнослужащий медицинского корпуса вооруженных сил Ирландии. После увольнения из армии он основал компанию, оказывающую медицинские услуги, и занялся бизнесом. Впервые о его «особом таланте» в сфере медиа заговорили в 2020 году: в ирландском ультраправом издании Gript вышло расследование, в котором утверждалось, что Боуз стоит за анонимным аккаунтом в Twitter (ныне X), публиковавшим посты в поддержку президента России Владимира Путина и призывы к убийствам украинцев. Боуз отрицал все, что говорилось в расследовании, и подал в суд на его авторов. Однако уже в 2021 году внезапно вошел в медиабизнес и основал политический новостной сайт The Ditch. На этом ресурсе публиковались статьи, основанные на тезисах российской пропаганды, распространяющие дезинформацию в интересах Кремля. Утверждалось, что данный ресурс финансировался спецслужбами России, но Боуз это отрицал. Тем не менее в 2022 году он покинул пост директора агентства. В 2023 году, спустя год после начала широкомасштабной военной агрессии России против Украины, Боуз был замечен в составе российской делегации на заседании Совета Безопасности ООН. Москва пригласила на совещание в ООН ряд спикеров для поддержки своей позиции, и одним из них был Боуз, представленный как «бизнесмен, эксперт по стрелковому оружию и боеприпасам». Выступая по теме «конфликта в Украине», он заявил на заседании Совбеза, что НАТО ведет опосредованную войну в стране, которую, по его словам, Госдепартамент США в 2019 году охарактеризовал как «системно коррумпированную». Он описал «необузданный, не поддающийся учету и слабо регулируемый» поток оружия в Украину и обвинил стратегов НАТО и их политических покровителей из «извечных воинственных англосаксов» в том, что они инициировали «фактически бесконечную эскалацию военной помощи бандеровскому режиму». По его словам, «украинцы, гибнущие тысячами на поле боя, стали жертвами военной эскалации в результате самоубийственных лобовых атак со стороны Украины». Дипломат Совета Безопасности сообщил RTÉ News, что Боуз был последним в череде приглашенных Россией докладчиков, которые порочат репутацию Совета и представляют ООН как «нечто вроде цирка». Россия ответила на критику приглашения Боуза, заявив, что он не «просто бизнесмен, но и известный журналист». Стало известно, что Боуз является корреспондентом RT - российского государственного информационного агентства.

«В отличие от многих других журналистов, он не боится говорить правду о ситуации в Украине. У него также есть военное прошлое», — сообщил представитель российской миссии при ООН. Позже имя Чея Боуза упоминалось в расследовании телеканала CNN и Клемсонского университета (штат Южная Каролина, США), опубликованном в ноябре 2024 года. Американские телеканалы разоблачили сеть по дезинформации, впервые выявленной в 2023 году аналитическим центром по киберугрозам корпорации Microsoft (Microsoft’s Threat Analysis Center) и получившей кодовое название Storm-1516. Исследование показало, что Storm-1516 тесно связана с Российским фондом борьбы с несправедливостью (R-FBI). Выяснилось, что Чей Боуз неоднократно распространял дезинформационные материалы, созданные этой сетью, а также публикации «Фонда борьбы с несправедливостью» — как в своих аккаунтах в соцсетях, так и на «одноразовых» сайтах, созданных под разными именами. Анализ показал, что сеть под названием Шторм-1516, известная своей традицией создания постановочных видеороликов и дипфейков, повторяющих кремлевскую пропаганду, имеет тесные связи с группой, созданной убитым Кремлем российским олигархом Евгением Пригожиным. К тому же стало известно, что российский Фонд борьбы с несправедливостью (R-FBI), основанный бывшим главарем наемников «Вагнер» в 2021 году, являлся частью многоцелевой кампании по дезинформации, который все больше сосредотачивался на президентских выборах в США 2024 года. Группу, которая позиционирует себя как «правозащитная» организация, возглавляет Мира Терада, россиянка, отсидевшая более двух лет в американской тюрьме по обвинению в отмывании денег. Исследователи из Клемсона также признают трудности в установлении точных организационных отношений между Storm-1516 и R-FBI, но утверждают, что они являются частью «общей структуры». «Рассказы о Шторме-1516 оказали наибольшее влияние из всех российских дезинформационных операций за последние четыре года... Это означает, что тот, кто стоит за Штормом-1516, является наиболее влиятельным субъектом. И самые веские доказательства, которые у меня есть, - это то, что за Штормом-1516 стоит некая сущность, либо входящая в состав R-FBI, либо стоящая за ним», — сказал Патрик Уоррен, содиректор Центра криминалистики СМИ Университета Клемсона.