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Иран планировал атаки на евреев в Германии

15:22 719

Иран, предположительно, готовил нападения на еврейские учреждения в Германии, используя завербованного датчанина с иранскими корнями.

Об этом сообщает журнал Spiegel.

По информации издания, полиция задержала Али С., датчанина иранского происхождения, который, как считается, собирал данные о потенциальных целях для атаки в Берлине, фотографируя объекты, связанные с еврейской общиной.

Следствие полагает, что он был завербован спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ответственным за операции за рубежом.

Также в мае в Великобритании были задержаны пять человек — четверо из них уроженцы Ирана — по подозрению в подготовке теракта.

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