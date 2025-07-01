Иран планировал атаки на евреев в Германии

Иран, предположительно, готовил нападения на еврейские учреждения в Германии, используя завербованного датчанина с иранскими корнями.

По информации издания, полиция задержала Али С., датчанина иранского происхождения, который, как считается, собирал данные о потенциальных целях для атаки в Берлине, фотографируя объекты, связанные с еврейской общиной.

Следствие полагает, что он был завербован спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ответственным за операции за рубежом.

Также в мае в Великобритании были задержаны пять человек — четверо из них уроженцы Ирана — по подозрению в подготовке теракта.