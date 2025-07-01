В Армении хотят отключить российские телеканалы

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил о необходимости всерьез рассмотреть вопрос прекращения вещания российских телеканалов в армянском телепространстве. Об этом он сообщил журналистам, комментируя дело главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна и его возможное влияние на армяно-российские отношения.

«Программы этих манкуртов давно закрыты в нашей старне, их въезд в страну тоже. Однако если их госканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, может, мы тоже должны закрыть их доступ в квартиры наших граждан», - сказал Симонян.

Он назвал российских ведущих «дегенератами», которые нагнетают атмосферу, негативно воздействуя на армяно-российские отношения.

Симонян также заявил, что те, кто утверждает, будто происходящее в Армении вредит связям с Москвой, скорее всего, подвержены влиянию российских медиа. Он добавил, что среди тех, кто поддерживает Самвела Карапетяна и называет себя его другом, могут быть лица, ранее получавшие от него средства неофициально.