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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Зеленский одобрил запуск трибунала против России

16:27 650

1 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании специального трибунала по преступлению России против Украины.

Он отметил, что соглашение с Советом Европы должно быть оперативно ратифицировано, чтобы начать процесс создания трибунала. Президент поручил подготовить необходимые законодательные изменения и передать их в Верховную Раду как можно скорее.

Зеленский подчеркнул, что уже в этом году Россия должна почувствовать последствия — международный юридический процесс по привлечению к ответственности начался.

Соглашение с Советом Европы было подписано 25 июня. Проект трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ.

Ранее сообщалось, что трибунал может провести расследование в отношении около 20 представителей высшего руководства РФ, ответственных за начало войны.

Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина за депортацию украинских детей.

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