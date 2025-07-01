Азербайджан взял кредит у Всемирного банка

1 июля подписан кредитный договор между ОАО «Азерэнержи» и Международным банком реконструкции и развития, входящим в Группу Всемирного банка, по «Проекту расширения использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане», а также гарантийное соглашение между Азербайджаном и Международным банком реконструкции и развития - по «Проекту расширения использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане». Кредитный договор на 173,5 млн долларов подписали председатель правления ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев и страновой менеджер Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталльмайстер; гарантийное соглашение от имени правительства Азербайджана - министр финансов Сахиль Бабаев и Ш.Шталльмайстер.

Привлеченный кредит обеспечит укрепление энергетической инфраструктуры строящихся в Азербайджане станций по возобновляемым источникам энергии. Кредитные средства привлекаются на 15-летний срок с 5-летним льготным периодом, срок погашения кредита истекает в конце 2039 года. Доля участия правительства Азербайджана в проекте (31,2 млн долларов) состоит в уплате НДС и таможенных пошлин. Основной целью проекта, срок реализации которого составляет четыре года, является улучшение деятельности энергосистемы ОАО «Азерэнержи» и поддержка безопасной интеграции строящихся возобновляемых источников энергии в энергопередающую сеть в течение следующих пяти лет. В рамках проекта Всемирным банком будет профинансировано строительство четырех линий электропередачи 500 и 330 кВ общей протяженностью в 341 километр, а также закупка трансформаторов и сопутствующего оборудования для 500/330/10-киловольтной подстанции «Навахи». На церемонии подписания министр Сахиль Бабаев высоко оценил постоянную поддержку, оказываемую Группой Всемирного банка программам развития, реализуемым в Азербайджане. Министр финансов отметил значение кредитного договора, подписанного в рамках расширения сотрудничества по проектному финансированию с международными финансовыми структурами в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, с точки зрения ускорения перехода к устойчивым и зеленым источникам энергии в энергетическом секторе страны, обеспечения энергетической безопасности и борьбы с изменением климата.