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Крушение российского истребителя

обновлено 17:05
17:05 1716

Военный самолет Су-34 потерпел крушение в Нижегородской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

Об этом сообщили в Минобороны России.

При заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж пытался устранить неисправность в воздухе, но безуспешно. По команде руководителя полетов самолет был выведен в безопасную зону, после чего оба пилота катапультировались. Упавший Су-34 был без боекомплекта.

Они остались живы. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

*** 16:36

Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области, сообщают российские СМИ.

Предварительно, речь идет об истребителе Су-27. По информации журналистов, самолет упал в районе города Кулебаки. Два летчика успели катапультироваться. Один из них уже найден. Второго ищут.

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