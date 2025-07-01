Крушение российского истребителя

Военный самолет Су-34 потерпел крушение в Нижегородской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
Об этом сообщили в Минобороны России.
При заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж пытался устранить неисправность в воздухе, но безуспешно. По команде руководителя полетов самолет был выведен в безопасную зону, после чего оба пилота катапультировались. Упавший Су-34 был без боекомплекта.
Они остались живы. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
*** 16:36
Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области, сообщают российские СМИ.
Предварительно, речь идет об истребителе Су-27. По информации журналистов, самолет упал в районе города Кулебаки. Два летчика успели катапультироваться. Один из них уже найден. Второго ищут.