Саркисяна хотят лишить депутатского мандата

Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян планирует обратиться в Национальное собрание с ходатайством о лишении депутатской неприкосновенности Артура Саркисяна. Об этом заявил спикер парламента Ален Симонян.

По его словам, официальное представление пока не поступило, но он ожидает начало процесса в ближайшее время.

Ранее представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян сообщил, что сотрудники СНБ провели обыск в доме Саркисяна. СМИ писали, что 4 июля стартует процесс лишения его неприкосновенности.

Отметим, что 25 июня в Армении прошла серия обысков и задержаний сторонников движения «Священная борьба», а также активистов партии «Дашнакцутюн». На этом фоне Следственный комитет Армении обнародовал заявление, в котором сообщил о попытке узурпации власти со стороны архиепископа Баграта Галстаняна и создании им мобильных групп, направленных на дестабилизацию внутриполитической ситуации в стране.