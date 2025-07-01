В Германии обыски в офисах трех партий

Полиция проводит обыски в офисах Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии «Альтернатива для Германии» в здании парламента земли Саксония-Анхальт в Магдебурге.
Как сообщает Die Welt, отдельные члены парламентских фракций этих партий подозреваются в совершении должностных правонарушений, связанных с незаконной выплатой бонусов.
Согласно заявлению представителя прокуратуры Магдебурга, обыски проводятся в рамках расследования, начатого по жалобе Федерации налогоплательщиков, и на основании ордера окружного суда. Представители партий пока воздерживаются от комментариев.