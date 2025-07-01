USD 1.7000
EUR 2.0035
RUB 2.1707
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

В Германии обыски в офисах трех партий

16:58 393

Полиция проводит обыски в офисах Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии «Альтернатива для Германии» в здании парламента земли Саксония-Анхальт в Магдебурге.

Как сообщает Die Welt, отдельные члены парламентских фракций этих партий подозреваются в совершении должностных правонарушений, связанных с незаконной выплатой бонусов.

Согласно заявлению представителя прокуратуры Магдебурга, обыски проводятся в рамках расследования, начатого по жалобе Федерации налогоплательщиков, и на основании ордера окружного суда. Представители партий пока воздерживаются от комментариев.

В Баку состоится суд над сотрудниками Sputnik Азербайджан
В Баку состоится суд над сотрудниками Sputnik Азербайджан видео; обновлено 17:16
17:16 15091
Баку ответил спецпредставителю президента России
Баку ответил спецпредставителю президента России новость дополнена
17:08 1047
Азербайджан взял кредит у Всемирного банка
Азербайджан взял кредит у Всемирного банка
16:28 1694
Спецоперация МВД Азербайджана против двух банд из России
Спецоперация МВД Азербайджана против двух банд из России фото; видео
15:35 5029
Российский диверсант из Ирландии призывает «немедленно освободить русских агентов» в Баку
Российский диверсант из Ирландии призывает «немедленно освободить русских агентов» в Баку так чей же Боуз?
15:13 4546
МИД России обвинил третью силу в ухудшении отношений с Азербайджаном
МИД России обвинил третью силу в ухудшении отношений с Азербайджаном
15:08 4508
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия экологи бьют в набат; все еще актуально
11:18 5506
В Москве считают, что Запад «принуждает» Баку и Ереван к «скороспелому» миру
В Москве считают, что Запад «принуждает» Баку и Ереван к «скороспелому» миру
14:59 2712
Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске
Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске видео; обновлено 14:30
14:30 6368
Суд над Ахлиманом Гянджиевым в Екатеринбурге
Суд над Ахлиманом Гянджиевым в Екатеринбурге обновлено 17:23
17:23 2882
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
12:59 4792

ЭТО ВАЖНО

В Баку состоится суд над сотрудниками Sputnik Азербайджан
В Баку состоится суд над сотрудниками Sputnik Азербайджан видео; обновлено 17:16
17:16 15091
Баку ответил спецпредставителю президента России
Баку ответил спецпредставителю президента России новость дополнена
17:08 1047
Азербайджан взял кредит у Всемирного банка
Азербайджан взял кредит у Всемирного банка
16:28 1694
Спецоперация МВД Азербайджана против двух банд из России
Спецоперация МВД Азербайджана против двух банд из России фото; видео
15:35 5029
Российский диверсант из Ирландии призывает «немедленно освободить русских агентов» в Баку
Российский диверсант из Ирландии призывает «немедленно освободить русских агентов» в Баку так чей же Боуз?
15:13 4546
МИД России обвинил третью силу в ухудшении отношений с Азербайджаном
МИД России обвинил третью силу в ухудшении отношений с Азербайджаном
15:08 4508
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия
NASA и Европейское космическое агентство опубликовали драматичные снимки высыхающего Каспия экологи бьют в набат; все еще актуально
11:18 5506
В Москве считают, что Запад «принуждает» Баку и Ереван к «скороспелому» миру
В Москве считают, что Запад «принуждает» Баку и Ереван к «скороспелому» миру
14:59 2712
Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске
Украинцы ударили по военному заводу в Ижевске видео; обновлено 14:30
14:30 6368
Суд над Ахлиманом Гянджиевым в Екатеринбурге
Суд над Ахлиманом Гянджиевым в Екатеринбурге обновлено 17:23
17:23 2882
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
Депутат Госдумы уверен в дружбе с Азербайджаном
12:59 4792
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться