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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Трамп заявил об «огромном успехе в Иране»

17:04 346

Президент США Дональд Трамп считает невероятно успешными американские удары по ядерным объектам Ирана.

Трамп подтвердил это, отвечая на вопросы о предстоящем визите премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в США в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида.

«Мы будем говорить о многом. Как, например, о нашем огромном успехе в Иране. Мы добились невероятного успеха, такого ни у кого не было много-много лет.

Теперь можно использовать слово «уничтожение». Это было уничтожено», - убежден Трамп.

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