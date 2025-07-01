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Баку ответил спецпредставителю президента России

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17:08 1058

Комментарии специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого в ходе интервью агентству Интерфакс относительно решения об отмене культурных мероприятий, которые планировалось провести в Азербайджане по линии государственных и частных учреждений России, а также попытки исказить решение азербайджанской стороны, вырвав его из контекста, неприемлемы.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде

«Демонстративные целенаправленные убийства и акты насилия, совершенные правоохранительными органами России против азербайджанцев по этническому признаку в Екатеринбурге без какого-либо судебного разбирательства, вызвали справедливый протест и осуждение со стороны Азербайджана.

На фоне этих событий, наносящих удар по двусторонним отношениям с Россией, решение об отмене культурных мероприятий является вполне законным и адекватным шагом. Что касается мнений о том, что отмена российских культурных мероприятий «обедняет культурную среду Азербайджана», то отметим, что вышеупомянутые предвзятые мнения Михаила Швыдкого, который во время своих визитов в Азербайджан неоднократно выражал свое восхищение высоким уровнем культуры нашей страны, вызывают удивление. Используя выражение самого Швыдкого, мы не считаем, что концертные программы таких российских певцов, как Баста, обедняют культурную среду нашей страны», - сказал Айхан Гаджизаде.

Он подчеркнул, что азербайджанская культура, которая развивалась на протяжении тысячелетий, является примером для многих государств и народов. «Азербайджан по праву гордится своими уникальными историческими и материально-культурными памятниками, богатой литературой, искусством и музыкой», - добавил представитель МИД Азербайджана.

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