«Не вмешивайтесь в наши внутренние дела»: Азербайджан вручил ноту протеста России

Об этом заявил руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя информацию МИД России о том, что 1 июля чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Российской Федерации Рахман Мустафаев был вызван в Министерство иностранных дел России для обсуждения событий в Екатеринбурге, а также вопросов, связанных с мероприятиями, проведенными в офисе Sputnik Азербайджан, филиала Международного информационного агентства «Россия сегодня».

Азербайджан передал России ноту протеста в связи с убийством и жестоким избиением силовиками азербайджанцев в Екатеринбурге и призвал российскую сторону не вмешиваться во внутренние дела страны.

«В ноте также был выражен решительный протест против применения пыток и унижающего достоинство обращения российскими правоохранительными органами при допросах наших соотечественников.

Было отмечено, что указанные действия правоохранительных органов являются нарушением законодательства Российской Федерации и основных прав и свобод человека, принятых на международном уровне», - заявили в МИД.

В то же время было подчеркнуто, что этническая нетерпимость, проявленная в отношении азербайджанцев во время организации и проведения рейдов, а также освещение подобных случаев в российских СМИ вызывают серьезную озабоченность.

В ноте отмечается, что незаконные действия российских правоохранительных органов, убийство и тяжкие телесные повреждения наших соотечественников вызвали крайне негативную общественную реакцию в Азербайджанской Республике.

«От российской стороны было потребовано провести тщательное и объективное расследование этих нападений, а также принять срочные меры по привлечению виновных к ответственности на основании действующего законодательства Российской Федерации», - добавил Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что посол также изложил позицию нашей страны относительно мер, принятых в офисе Sputnik Азербайджан, который представлен как филиал Международного информационного агентства «Россия сегодня».

«Оперативно-розыскные мероприятия правоохранительных органов Азербайджанской Республики, проводимые в офисе, полностью соответствуют законодательству нашей страны и международным обязательствам.

Как известно, 12 февраля этого года руководитель Бакинского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня» был вызван в Министерство иностранных дел и до его сведения было доведено, что для их деятельности в качестве филиала и представительства в нашей стране отсутствуют правовые основания, а также было подано уведомление о приостановлении деятельности филиала в течение 3 дней. Несмотря на это, граждане Российской Федерации, у которых была отозвана аккредитация указанного филиала и сам филиал, продолжали осуществлять незаконную деятельность.

Как отмечается в сообщении МИД, в настоящее время возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с указанной противоправной деятельностью и продолжаются следственные мероприятия. В связи с этим было доведено до сведения, что оснований для недовольства российской стороны нет, и их призвали к невмешательству во внутренние дела Азербайджана», - отметил Айхан Гаджизаде.

По его словам, в отличие от российских правоохранительных органов, меры азербайджанской стороны и способ их осуществления являются полностью законными.

«В целом было отмечено, что указанная деятельность и действия, осуществляемые Россией, противоречат двусторонним отношениям между двумя странами», - заключил он.