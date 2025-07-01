В Бишкеке хотели построить халифат

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали 5 человек по подозрению в причастности к террористической группировке «Хизб ут-Тахрир».

Отмечается, что члены группировки распространяли материалы экстремистского характера, а также проводили в Бишкеке законспирированные встречи, где занимались вербовкой новых членов. При обыске в домах задержанных найдено и изъято большое количество экстремистской литературы и электроника, где хранились соответствующие материалы.

Суннитская религиозно-политическая организация «Хизб ут-Тахрир» основана в Иерусалиме в 1953 году. Цель - восстановление исламского государства (халифата). Организация действует более чем в 50 странах, в нее входит около миллиона человек по всему миру. В 1990-2000 гг. организация проводила особенно активную деятельность в странах Центральной Азии, РФ и Украине.