Германия поможет Украине создать сверхдальние беспилотники

Правительство Германии подписало договор о финансировании производства более 500 беспилотников с дальностью действия до 1200 километров для Украины, сообщает издание Welt со ссылкой на источники в силовых структурах.

В мае канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Позднее газета Welt сообщила, что ФРГ профинансирует украинские беспилотники большой дальности.

«Представители правительства ФРГ подписали первый договор о финансировании оружия большой дальности для Украины. Речь идет о более чем 500 беспилотниках большой дальности типа Антонов-196 (АН-196)», - говорится в статье.