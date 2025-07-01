Ксения Собчак об убийстве братьев Сафаровых: «А потом мы удивляемся, что нас не любят…»

Российская журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала разгорающийся конфликт между Россией и Азербайджаном, поводом для которого стал рейд силовиков в Екатеринбурге, в ходе которого погибли два уроженца Азербайджана.

Собчак обратила внимание на появившиеся в азербайджанских СМИ кадры вскрытия тел погибших, на которых буквально нет живого места». При этом, напомнила она, Следственный комитет РФ официально называет причиной смерти одного из братьев Сафаровых сердечную недостаточность.

Собчак подчеркнула, что даже если человек является подозреваемым, его вина еще должна быть доказана в суде, и это не может служить оправданием пыток.

«Неважно, какой они национальности, какое у них гражданство или в чем их подозревают», - отметила она.

По мнению Собчак, действия отдельных сотрудников правоохранительных органов привели к международному скандалу.

«А потом мы будем удивляться, почему нас «там» не любят, не ждут, и почему нас задерживают. А все потому, что кто-то слишком сильно поверил в свою безнаказанность», - написала журналистка.